برای رسیدن به رده دوم با ذوب آهن خواهیم جنگید

به گزارش خبرنگار مهر، به غیر از تیم صدرنشین شهرداری بم سایر تیم‌های بالای جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان رقابت نزدیک و فشرده ای با یکدیگر دارند و فردا در حساس ترین بازی هفته تیم راه یاب ملل سنندج که با ۱۶ امتیاز در رده پنجم قرار دارد مقابل تیم ذوب آهن اصفهان قرار می‌گیرد که با اختلاف یک امتیاز بیش‌تر در رده سوم قرار دارد.

سرمربی تیم فوتبال بانوان راه یاب ملل سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی فردا مقابل تیم ذوب آهن اصفهان گفت: رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال بانوان بسیار پویا است و تیم ها رقابت نزدیکی با یکدیگر دارند، حتی کسب تساوی و باخت می تواند تیم های بالای جدول را از کورس جدا و به رده های پایین منتقل کند.

شادی مهینی ادامه داد: ۶ تیم مدعی قهرمانی هستند. در نیم فصل نخست تیم شهرداری بم عملکرد بسیار خوبی داشت و جایگاهش در صدر جدول را محکم کرده و تا پایان نیم فصل رسیدن به بم سخت است و این تیم قهرمان نیم فصل خواهد شد. فردا بازی سختی مقابل تیم ذوب آهن خواهیم داشت. شرایط برای هر دو تیم سخت است، رقابت فشرده‌ای با هم داریم و برای رسیدن به مکان دوم جدول رده بندی می جنگیم.

وی افزود: تیمی فردا پیروز خواهد شد که بتواند در زمین مدیریت خوب و تمرکز بیش‌تر داشته باشد و بتواند از موقعیت‌ها به خوبی استفاده کند.

مهینی درباره پیشرفت سطح کیفی رقابت‌های لیگ نیز گفت: قطعا برگزاری لیگ پویا به آینده تیم ملی کمک خواهد کرد. تمهیداتی چیده شد تا مربیان تیم‌های ملی از نزدیک شاهد مسابقات باشند تا بتوانند بازی ها را به راحتی رصد کنند. در لیگ برتر بازیکنان جوان، خوب و آینده داری حضور دارند که می توانند به تیم های ملی کمک کنند. حدود ۱۰ بازیکن از تیم نوجوانان در لیگ حضور دارند همچنین از تیم جوانان نیز در مسابقات شرکت کرده‌اند و این نشان می دهد زیر ساخت ها جواب داده است.