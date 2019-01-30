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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

اواخر بهمن ماه در شهر گیور؛

اردوی مشترک فرنگی‌کاران ایران و مجارستان برگزار می‌شود

اردوی مشترک فرنگی‌کاران ایران و مجارستان برگزار می‌شود

با دعوت فدراسیون کشتی مجارستان اردوی مشترک تمرینی تیم های کشتی فرنگی ایران و مجارستان در این کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با دعوت فدراسیون کشتی مجارستان تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در اردوی مشترک تمرینی با کشتی گیران این کشور شرکت می کند که تمامی هزینه ها از سوی کشور میزبان پرداخت می شود.

این اردوی مشترک روزهای ۲۸ بهمن تا ۲ اسفندماه و پیش از رقابتهای جایزه بزرگ مجارستان برگزار می شود که نمایندگان کشورمان بلافاصله پس از این اردو در مسابقات تدارکاتی مذکور شرکت می کنند.

رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان به عنوان یکی از مسابقات رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در شهر گیور برگزار می شود.

کد مطلب 4528242

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