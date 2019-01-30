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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

از سوی وزارت علوم؛

اصلاحیه قانون ارتقای اعضای هیئت‌علمی به دانشگاه ها ابلاغ شد

اصلاحیه قانون ارتقای اعضای هیئت‌علمی به دانشگاه ها ابلاغ شد

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: اصلاحیه قانون ارتقای اعضای هیئت‌علمی توسط مرکز هیئت‌های ‌امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن صدوق با اعلام این خبر گفت: قانون ارتقای اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه شهیدبهشتی در گذشته بیشتر به داشتن مقاله و طرح‌های خارجی با درجهومی پرداخت اما بر اساس اصلاحیه جدید  که از امسال نیز اجرایی می شود، برای رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی یک یا دو مقاله خواسته می‌شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: درخصوص اصلاح بند طرح‌های خارجی نیز وزارت علوم  اصلاح بند طرح‌های خارجی را که یکی از موارد درخواستی برای اصلاح بود، نپذیرفت، اما در عمل این موضوع در بررسی پرونده‌ها مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4528245
زهرا سیفی

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