به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن صدوق با اعلام این خبر گفت: قانون ارتقای اعضای هیئتعلمی در دانشگاه شهیدبهشتی در گذشته بیشتر به داشتن مقاله و طرحهای خارجی با درجه Q۲ و Q۱ می پرداخت اما بر اساس اصلاحیه جدید که از امسال نیز اجرایی می شود، برای رشتههای علوم انسانی و علوم اجتماعی یک یا دو مقاله خواسته میشود.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: درخصوص اصلاح بند طرحهای خارجی نیز وزارت علوم اصلاح بند طرحهای خارجی را که یکی از موارد درخواستی برای اصلاح بود، نپذیرفت، اما در عمل این موضوع در بررسی پروندهها مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.
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