برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی آبستره در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که به یاد سمیرا رضایی برگزار خواهد شد، ۲۶ اثر از طناز لایق، آناهیتا چاپسنگ، شیرین لک و سامان معارف به نمایش در می آید.

طناز لایق، کارشناس ارشد میکروبیولوژی و مدیر اجرایی سابق ماهنامه‌ ادبی و هنری «هنگام» در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با شرکت در پنجمین نمایشگاه سالانه‌ نقاشی یادمان نیما مرتضوی در زمستان ۹۲ ، مترجم زبان انگلیسی پژوهشگر تاریخ و فلسفه‌ی هنر، برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار بزرگان ادبیات جهان پیشتر اقدام به برگزاری نمایشگاه انفرادی «فوتوکولاژ نقاشی» در گالری تار و پود پاییز امسال کرده است.

همچنین آناهیتا چاپسنگ متولد ۱۳۵۱ تهران دارای مدرک کارشناسی وعضو انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس و عضوArthibition است.

این هنرمند بانو، تعدادی نمایشگاه گروهی و انفرادی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۵ در شیراز برگزار کرده و درخصوص آثارش عنوان کرد: ریشه نقاشی هایم در طبیعت ،گذر از جهانی به جهانی دیگر است، تصویر جهانی متضاد و متغیر که در هجوم رنگ ها و بافت ها شکلی بصری پیدا کرده اند.

شیرین لک نیز دانش آموخته ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، دبیر انجمن هنرمندان جوان بنیاد فارس شناسی بین سالهای ۱۳۷۴ تا۱۳۸۱، شرکت در شانزده نمایشگاه گروهی بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۷ را در کارنامه خویش دارد.

وی هم درباره آثار خود گفت: نقاشی برای من نبض حیات تجریدی طبیعت است که درونم فرو می رود، به عمق می رسد، واژگونه ام می کند و روی بوم جاری می شود.

دیگر هنرمند حاضر در این نمایشگاه سامان معارف متولد ۱۳۷۲ شیراز دارای کارشناسی معماری است.

وی نیز بیش از ۴۰ لوح تقدیر و سپاس در مسابقات نقاشی دریافت کرده و چهره ماندگار فرهنگی دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۵ به شمار می رود. این در حالیست که برگزاری نمایشگاه انفرادی و گروهی از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ شیراز ،تهران ،برلین و اتریش از جمله فعالیت های هنری معارف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش نمایشگاه نقاشی آبستره این هنرمندان شامگاه جمعه ۱۲ بهمن ماه در نگارخانه تاروپود برگزار می شود و این رویداد هنری تا ۲۴ بهمن ماه ادامه دارد.