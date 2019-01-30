۲طرح بزرگ سرمایه گذاری خارجی در قزوین بهره برداری آزمایشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در جریان بازدید از چند واحدهای تولیدی که با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری انجام شد اظهار کرد: پروژه‌ی در شهرک صنعتی کاسپین راه‌اندازی می‌شود که برای ۳۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این پروژه با سرمایه گذاری کشور ترکیه در اسفندماه افتتاح آزمایشی می شود، تصریح کرد : فاز اول پروژه به تولید پنل‌های ام. دی. اف اختصاص دارد.

حبیبی ادامه داد: فاز دوم پروژه، تولید پارکت لمینت خواهد بود که برای راه‌اندازی آن ۲۰ میلیون یورو سرمایه اضافه خواهد شد که در این پروژه هم اگر سرمایه در گردش را اضافه کنیم به ۴۰ میلیون یورو افزایش می‌یابد.

به گفته‌ی حبیبی، فاز سوم پروژه نیز به تولید سایر محصولات ام. دی. اف اختصاص می‌یابد که آن نیز در حدود ۱۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد.

معاون اقتصادی استاندار همچنین در بازدید از یک شرکت دیگر گفت: این شرکت در زمینه تولید پریفرم و بطری پلی اتیلن ترفتالات فعالیت خواهد کرد که اکنون از پیشرفت ۷۰ درصدی برخوردار است.

وی افزود : این پروژه با مشارکت شرکت های ایرانی و ترکیه ای راه اندازی می شود که در فاز نخست ۵ میلیون یورو سرمایه گذاری خواهد شد که منجر به اشتغال ۴۵ نفر می شود.