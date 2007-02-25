تهرانی ها 144 روز هوای پاک تنفس کردند

مهندس طیبه السادات میرعابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 11 ماه اول سال 84 کیفیت هوای تهران از نظر آلاینده مونوکسید کربن به گونه ای بود که 7 درصد از روزها معادل 26 روز شاخص کیفیت هوا در وضعیت پاک قرار داشته که این وضعیت در سال 85 به 11 درصد معادل 37 روز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در 11 ماهه اول سال 84 ، 69 درصد معادل 228 روز وضعیت هوای تهران در شرایط سالم مشاهده گردید که این وضعیت در سال 85 به 67 درصد معادل 224 روز کاهش یافت.

مسئول مرکز هماهنگی و اطلاع رسانی آلودگی هوا گفت: در یازده ماهه ابتدایی امسال نیز تعداد روزهای ناسالم هوای تهران به لحاظ آلاینده مونوکسید کربن با 2 درصد کاهش به 22 درصد معادل 75 روز رسید و این در حالی است که طی مدت زمان مشابه آن در سال گذشته این میزان 24 درصد معادل 82 روز بوده است.

میرعابدینی با اشاره به نتایج کلی گزارشات عملکرد کیفیت هوا به لحاظ آلاینده منوکسیدکربن در 11 ماهه سال جاری اظهار داشت: به لحاظ آلاینده مذکور ، وضعیت هوای تهران در مقایسه با مدت زمان مشابه با سال گذشته در شرایط مطلوب تری قرار داشته است.

وی در رابطه با وضعیت هوای تهران به لحاظ آلاینده ذرات معلق افزود: در 11 ماهه اول سال 84 به لحاظ آلاینده ذرات معلق تعداد روزهایی که هوای تهران در وضعیت پاک قرار داشت 29 درصد معادل 97 روز از روزهای سال بوده است که در مدت زمان مشابه آن در سال جاری ، 43 درصد این روزها وضعیت هوای تهران در شرایط پاک قرار داشته و 144 روز شهروندان تهران هوای پاک تنفس کردند.

به گفته میرعابدینی ، به لحاظ آلاینده مذکور وضعیت سالم هوای تهران از 69 درصد معادل 231 روز در 11 ماهه ابتدایی سال گذشته به 56 درصد معادل 190 روز در سال جاری کاهش یافته است.

مسئول مرکز هماهنگی و اطلاع رسانی آلودگی هوا همچنین یادآور شد: طی 11 ماهه اول سال گذشته نیز وضعیت ناسالم هوای تهران نیز از 2 درصد معادل 8 روز به یک درصد معادل 2 روز در همین مدت طی سال جاری کاهش داشته است.

میرعابدینی خاطر نشان کرد: شاخص کیفیت هوای تهران به لحاظ آلاینده ذرات معلق طی 11 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه آن در سال گذشته در وضعیت مطلوب تری قرار گرفته است.