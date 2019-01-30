به گزارش خبرنگار مهر، قم میزبان مرحله نهایی لیگ ملی بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور است و این مسابقات طی روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ بهمن در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار میشود تا تکلیف تیم قهرمان این مسابقات مشخص شود.
تیم ایثار شیمیدر قم پس از کسب پیروزیهای پی در پی در این مرحله میزبانی مسابقات را بر عهده دارد و امیدوار است بتواند جام قهرمانی را در خانه بالای سر ببرد و به نظر میرسد همه چیز برای قهرمانی قمیها مهیا است.
علاوه بر تیم ایثار شیمیدر قم تیمهای هیئت بم، نامی نو اصفهان و پگاه فارس در این مرحله حضور دارند که نخستین دیدار تیم ایثار شیمیدر قم پنج شنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۰:۳۰ صبح برابر تیم هیئت بم، نماینده استان کرمان در این رقابتها برگزار میشود.
بسکتبالیستهای قمی در همین روز از ساعت ۱۸:۳۰ به دیدار تیم نامی نو اصفهان میروند و سومین و آخرین مسابقه خود را که پیش بینی میشود تعیین کننده قهرمان باشد از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۲ بهمن برابر پگاه فارس برگزار میکنند.
روز پایانی این مسابقات قرار است به صورت زنده از شبکه تلویزیونی ورزش پخش شود. این در حالی است که ایثار بارها سابقه جشن گرفتن قهرمانیهای گذشته خود در سالن بهزیستی قم را دارد و به کسب یک جام دیگر بسیار نزدیک است.
نظر شما