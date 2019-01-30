اعلام زمان سفر تیم ملی فوتسال ایران به صربستان و اسامی ملی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بزرگسالان از سوی ناظم الشریعه اعلام شد. بازیکنان روز شنبه ۱۳ بهمن ماه تهران را به مقصد صربستان ترک می کنند.

بر همین اساس با توجه به «فیفا دی» در بهمن ماه، قرار است تیم ملی کشورمان با تیم ملی فوتسال صربستان در این کشور، دو بازی دوستانه برگزار کند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال و سفر به صربستان به این ترتیب است:

بهزاد عظیمی و علیرضا رفیعی از خوزستان

مسعود محمدی از خراسان رضوی

مهرداد قنبرزاده و امین نصراله زاده از هرمزگان

سپهر محمدی، سعید احمد عباسی، محمد شجری، مسلم اولاد قباد از اصفهان

محمدرضا سنگ سفیدی، حمید احمدی، ابوالقاسم عروجی از آذربایجان شرقی

علی اصغر حسن زاده (چین)

حسین طیبی(غیرت قزاقستان)

ملی پوشان باید ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۲ بهمن ماه خود را به کادر فنی معرفی کنند.

مهدی جاوید بازیکن تیم گیتی پسند یکی از غایبان سرشناس تیم ملی در سفر به صربستان است. همچنین فرهاد توکلی، قدرت بهادری و احمد اسماعیل پور هم مثل اردوی قبل در تیم ملی حضور ندارند.