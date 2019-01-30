به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز در نشست خبری پیرامون آغاز عملیات افتتاح ۴۰ هزار طرح محرومیت زدایی در کشور توسط سازمان بسیج، گفت: تا الان چنین اقدامی در این حد وسیع در جمهوری اسلامی اتفاق نیافتاده است.

وی گفت: انقلاب چهل ساله شده است و امروز شاهد پویایی رشد انقلاب هستیم و پیرامون این موضوع شاکر خداوند هستیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: انشاء الله علی رغم خواست دشمنان ۲۲ بهمن امسال مردم ما به خیابان ها خواهند آمد تا به دفاع از انقلاب اسلامی بپردازند.

غیب پرور تصریح کرد: بارها گفته شده که ریل جدید حرکت بسیج در مسیر خدمت رسانی به مردم است و اگر این ادامه داشته باشد قطعا مسیری است که انقلاب اسلامی آن را تایید می کند و البته که حق مردم هم دریافت این خدمات است.

وی با بیان اینکه تجمع بزرگ بسیجیان که در استادیوم آزادی و با حضور رهبر انقلاب برگزار شد، تجربه خوبی برای ما بود، اظهارداشت: به ذهن دوستان ما رسید که کار خدمت رسانی را در چهل سالگی انقلاب اسلامی یک بار دیگر انجام دهیم به همین جهت۴۰ هزار پروژه تعریف شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اعلام کرد: در ۲۸ موضوع ۴۰ هزار پروژه تعریف شد که از جمله آنها پارک کودک، ایجاد کتابخانه، راه روستایی، نیروگاه های کوچک خورشیدی، خانه های بهداشتی، آب رسانی روستایی، مدارس روستایی، مراکز بهداشت، سالن های ورزشی و موارد دیگر را شامل می شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ابن پروژه ها از روز جمعه ۱۲ بهمن در استان های مختلف کشور آغاز می شود، گفت: اما افتتاح رسمی، روز شنبه با حضور فرمانده کل سپاه و نمایندگان دولت در سازمان بسیج برگزار خواهد شد و به طور رسمی این ۴۰ هزار پروژه آغاز می‌شوند.

غیب پرور درباره پروژه های بسیج، گفت: خصوصیت این پروژه ها تشخیص درست همکاران ما برای مناطقی است که قرار است اجرایی شوند، همچنین در بازه زمانی ۴ الی ۶ ماه این پروژه ها انجام می شود، ارزان بودن پروژه ها نیز از دیگر ویژگی مناسب این طرح است.



وی با بیان اینکه پروژه های خدمت رسانی و عمرانی، هدیه ای است از سوی سازمان بسیج به قاطبه مردم ایران، افزود: امیدواریم این کارها در کشور رویه شود. قبلا هم گفته ایم که بسیج دنبال الگو سازی برای دستگاه های مشابه است و تاکید می کنیم که می توان کار را با قیمت های خیلی متعادل و متعارف تعریف کرد و در زمانی کوتاه به انجام رساند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: امیدوارم اطلاع رسانی به موقع و مناسب از این پروژه ها توسط رسانه ها، شیرینی آن را برای مردم بیشتر کند.



غیب پرور با بیان اینکه دو سال است که مسجد محوری به عنوان یکی از شعارهای کلیدی «بسیج» مطرح شده و آن را با جدیت دنبال می کنیم، اظهارداشت: اگر ما خوب عمل کنیم هم افزایی بین دستگاه های کشور را شاهد خواهیم بود.



وی خاطرنشان کرد: زلزله های کرمانشاه سندی شد برای استحکام کار بسیج و هیچ گزارشی مبنی بر تخریب یک واحد ساختمان، ساخته شده توسط بسیج در آن منطقه نداریم. ما مطمئن هستیم که کار را هم دقیق و هم سریع انجام می دهیم.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این مطلب که باید خداقوت گفت به همه کسانی که در سیل اخیر لرستان و خوزستان به میدان آمدند و به مردم محاصر شده در سیل کمک کردند، تاکید کرد: بسیج و سپاه از دقایق اولیه وارد میدان شد و فرمانده کل سپاه دستور دادند که دستگاه های مختلف سپاه به امدادرسانی با تمام توان بپردازند ولی این جزو ۴۰ هزار پروژه نیست.



غیب پرور درباره اشتغال زایی از سوی بسیج، گفت: قبلا گفته ایم که سازمان بسیج در صنایع بزرگ فعلا ورود ندارد ولی در صنایع کوچک با برخی دستگاه ها همکاری هایی داریم و در حوزه اشتغال زایی های خانگی هم اقدامات مناسبی انجام دادیم.



وی اضافه کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه این پروژه ها توسط خیرین مردمی جذب می شود و این اتفاق مهمی است که مردم اعتماد دارند و پول و سرمایه خود را وارد میدان می کنند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص گروه های جهادی مشارکت کننده در پروژه های تعریف شده بسیج،افزود: تعدا باز گروه های جهادی ترکیبی هستند که ۷۵ درصد از گروه های جهادی ما را تشکیل می دهند.



غیب پرور در پایان با اشاره به افتتاحیه جشنواره فیلم فجر که شب گذشته برگزار شد،گفت: من به ساحت هنر و هنرمندان در کشور احترام می گذارم، اما یادمان باشد که در این کشور ۲۴۰ هزار شهید تقدیم کردیم و چندین برابر آن جانباز داریم و این توقع می رود که یک رویداد فرهنگی هنری در کشور آلوده به برخی مسائلی که با موازین شرعی اخلاقی کشور مغایرت داشته باشد، نشود.