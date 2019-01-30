۸.۹درصد نرخ بیکاری در خراسان جنوبی /تخصیص۲۰میلیارد تسهیلات اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رکنی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم در جامعه هدف کار و تلاش پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون کار و بیمه بیکاری است.

وی با بیان اینکه طی ده ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۸۴۸ نظارت بر حسن اجرای قانون کار انجام شده است، افزود: حوادث ناشی از کار در ده ماهه سال گذشته ۳۵ مورد بوده در صورتی که طی ده ماهه نخست سال جاری تنها ۲۶ مورد حادثه ناشی از کار داشته ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دادخواست های واصله طی ده ماهه نخست سال جاری ۴۲۹ مورد بوده که ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: تعداد تعاونی ها تشکیل شده در ده ماهه نخست سال جاری ۶۵ مورد بوده که ۲۰ درصد نسبت یه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵۰ تعاونی در سطح استان فعالیت دارد، عنوان کرد: تعداد اعضای تعاونی ها در ده ماهه سال جاری یک هزار و ۴۲۷ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است.

رکنی با اشاره به اینکه تعداد فرصت شغلی تعاونی ها در ده ماهه سال جاری یک هزار و ۳۷ مورد بوده است، بیان کرد: حدود هشت کاریابی در سطح استان فعالیت می کنند که تعداد جویندگان کار در ده ماهه سال جاری سه هزار و ۵۳۹ نفر در این دفاتر ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه طی ده ماهه سال جاری نیز دو هزار و ۸۳۵ فرصت شغلی توسط کاریابی ها احصاء شده است، اظهار داشت: اعتبار ابلاغی مرحله اول در تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات در سطح استان تخصیص پیدا کرده است، افزود: یک هزار و ۴۵۲ طرح با مبلغ ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل معرفی شده است.

وی با بیان اینکه ۳۴ برنامه در ایام دهه فجر ذیل کارگروه کارگری و کارآفرینی برگزار خواهد شد، گفت: اعزام ۱۰۰ نفر از کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی به مشهد مقدس، میزبانی مسابقات زورخانه ای، افتتاح نمایشگاه تعاون گران، غبارروبی مزار شهدا، شروع مسابقات ورزشی کارگران، برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد، اختتامیه مسابقات جام فجر و برگزاری نمایشگاه غذا از جمله اهم برنامه های کارگروه در ایام دهه فجر خواهد بود.

رکنی بیان کرد: نرخ بیکاری طی ده ماه نخست سال جاری نیز حدود ۸.۹ بوده است.