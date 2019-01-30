برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی علوی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار ورزشکاران حوزه رزمی استان با آیت الله ملک حسینی، افزود: این همایش پیاده روی ۱۲ بهمن ماه از فرودگاه یاسوج تا ورزشگاه ۱۵ هزار نفری برگزار می شود.

علوی با اشاره به توسعه ورزش های رزمی استان و مدال آوری ورزشکاران، ابراز داشت: هدفگذاری ارتقای ظرفیت ها در دو بخش بانوان و آقایان انجام شده است.

علوی با بیان اینکه حرکت به سمت توسعه ورزش همگانی گام موثری در بهبود فعالیت های سلامت محور در جامعه است، عنوان داشت: در راستای برنامه ششم توسعه نیز اقدامات و برنامه ریزی هایی عملیاتی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به حوزه ورزش بانوان، ابراز داشت: در حوزه بانوان نیز اقدامات و پیشرفت های مناسبی حاصل شده و تلاش می شود که ارتقای این بخش را داشته باشیم.