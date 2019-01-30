به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت گراتومیک (Gratomic) اعلام کرد که تایرهای جدیدی به بازار عرضه کرده که کارایی سوخت را بالا میبرد. این تایرها موسوم به GUET حاوی گرافن بوده و در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ به بازار عرضه خواهد شد.
شلدون اینونتاش، مدیرعامل شرکت گراتومیک گفت: استفاده از گرافن نه تنها موجب صرفهجویی در مصرف سوخت میشود بلکه میتواند خواص بهتر و عمر طولانیتر را برای تایر به همراه داشته باشد. به نظر میرسد که چشمانداز بازار برای محصول GUET روشن باشد و ما در سال ۲۰۱۹، استفاده از این بازار را آغاز خواهیم کرد.
از نظر گراتومیک بازار تایر خودرو بازار بزرگی بوده بهطوری که تا سال ۲۰۲۲ به رقم ۲.۵ بیلیون دلار خواهد رسید. این شرکت قصد دارد تا با استفاده از گرافن تایرهای GUET را ساخته و به این بازار نفوذ کند.
تاکنون، بازار جهانی تایر به دنبال استفاده از گرافن بوده است و این ماده در بخشهای مختلف تایر نظیر تار و پود، دیوارهها و لایه داخلی تایر استفاده شده که در نهایت موجب کاهش وزن تایر شدهاست.
با استفاده از گرافن، مقاومت چرخش تایر کاهش یافته و عملکرد آن نسبت به تایرهای معمولی بهبود یافته است. بهصورت میانگین، ۲۰ تا ۲۵ گرم گرافن در هر تایر استفاده میشود. با این حال در این صنعت، سازگاری ویژگیها و مقیاس پذیری عرضه عوامل محدود کننده بوده و تا به امروز بزرگترین محدودیت در تجارت گرافن بوده است.
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