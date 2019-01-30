به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان بوشهر اظهار داشت: علی‌رغم محدودیت‌های موجود شاهد اقدامات بسیار خوبی در حوزه اطلاع‌رسانی در سطح استان بوشهر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: انتظار نسبت به رسانه‌ها و خصوصا روابط‌عمومی‌ها وجود دارد که باید برای تقویت امید و نشاط در جامعه تلاش کنند و در این راستا باید ارتباط مناسبی بین مردم و دستگاه‌ها برقرار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر تصریح کرد: دشمنان تلاش داشتند که انقلاب اسلامی سالگرد چهل سالگی را نبیند و امروز شاهدیم که انقلاب روز به روز به دستاوردهای بیشتری می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه همه باید گوش شنوایی برای شنیدن نظرات مردم داشته باشیم، اضافه کرد: روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در زمینه ارتباط مردم و مسئولا دارند.

زرین‌فر با بیان اینکه استاندار بوشهر تاکید ویژه‌ای بر پاسخگو بودن مسئولان دارند، خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌های ارزیابی مسئولان استان بوشهر پاسخگویی به افکار عمومی است.