به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان صبح امروز چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های سوگواری یاس نبوی و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب که در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در طول این چهل سال انقلاب، جمهوری اسلامی برای ما برکات زیادی از جمله در حوزه علم، فناوریها و دانش روز، نانو تکنولوژی، هسته ای، موشکی و ... به دنبال داشته است.

وی با اشاره به پیشرفتهای جمهوری اسلامی در طول چهل سال انقلاب، گفت: ایران امروز در کشورهای همسایه حرف اول را می زند و این برای دشمنان قابل تحمل نیست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه بیان کرد: در حوزه وقف قبل از انقلاب دولت موقوفات را جمع آوری و خارج از نیات واقف آنها را به مصرف می‌رساند.

حجت الاسلام عباسیان یادآور شد: به دلیل فرهنگی که در زمان طاغوت در امر موقوفات به وجود آمده بود در حال حاضر از ۵۲ هزار ملک موقوفه فقط ۱۵ هزار مورد آن سند دار شده اند و مابقی سند تملیکی ندارند و پس از انقلاب حضرت امام(ره) فتوا دادند که موقوفات باید به جایگاه وقفیه خود برگردد و در جای خود هزینه شود.

وی در ادامه به تشریح برنامه های دهه فاطمی پرداخت و بیان داشت: به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب ۴۰ اتوبوس شامل مشهد اولی در قالب بیش از ۱۷۰۰ نفر به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه همه هزینه های این سفر معنوی به عهده اوقاف و امور خیریه استان است، عنوان کرد: به این منظور افراد متقاضی می توانند از فردا تا ۲۲ بهمن نام‌نویسی کنند.

وی از ارسال ۶۰۰۰ بسته مواد غذایی در قالب ۴۰ اکیپ به مناطق محروم استان همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: برپایی ۴۰ محفل انس با قرآن کریم، ویزیت رایگان، پخش داروی رایگان، برگزاری ۴۰ گفتمان انقلاب و ولایت، آذین بندی بقاع متبرک، برگزاری نمادین ورود امام(ره) به کشور، حضور و غبار روبی گلزار شهدا و برپایی ایستگاه صلواتی از دیگر برنامه های دهه فجر امسال است.

حجت الاسلام عباسیان از برپایی خیمه های معرفت در بقاع متبرک به عنوان یکی دیگر از برنامه های فجر فاطمی نام برد و اظهار داشت: ۱۲۰ نفر از روحانیون اعزامی از قم در این مدت جهت تبلیغ به مناطق محرم اعزام خواهند شد.