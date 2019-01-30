افتتاح ۴۰ پروژه بسیج سازندگی/۳ هزار برنامه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا برات زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی و متکی بر مردم است.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حفاظت و حراست از انقلاب، شجره طیبه بسیج نیز راه اندازی شده است، افزود: بسیج یک ماهیت اسلامی و مردمی دارد چراکه انقلاب ما یک انقلاب اسلامی است.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: با اشرافیت امام خمینی (ره) به انقلاب باید سازمانی از جنس مردم برای حفاظت از انقلاب مردمی تشکیل می شد لذا فرمان تاسیس بسیج در آذر ماه سال ۵۸ اتفاق افتاد و اثرات و دستاوردهای شجره طیبه را در جهان اسلام می بینیم.

وی با اشاره به اینکه بسیج به عنوان یک دیده بان در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی دارد، گفت: بسیج نقاط قوت را تقویت و درصدد برطرف کردن نقاط ضعیف است.

برات زاده با بیان اینکه بسیج در عرصه های مختلف و آن جایی که احساس به نیاز شود چتر حمایتی خود را پهن خواهد کرد، عنوان کرد: بسیج بزرگ ترین تشکل مردمی جهان و نیرویی است که اگر ماموریتی به او محول شود به سرانجام مقصود می رساند.

وی با اشاره به اینکه اولین حضور بسیج در بحث تامین امنیت پایدار در کشور بوده است، بیان کرد: اوج درخشش بسیج در هشت سال دفاع مقدس دیده می شود چراکه از ایران اسلامی در مقابل جهان خواران و مستکبرین عالم دفاع کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه قدرت و ماموریت های بسیج قابل اندازه گیری نیست بلکه قدرت آن ها بی انتها و پایان ناپذیر است و با فرمول های ظاهری قابل سنجش نیست، اظهار داشت: میلیون ها نفر در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در بسیج سازمان دهی شدند.

وی با اشاره به اینکه اجرای عملیات بزرگ فرهنگی راهیان نور یکی از اقدامات شایسته بسیج بوده است، افزود: راه اندازی دارالقرآن های بسیج که از با ارزش ترین مراکز انس جوانان با پیام های الهی است از دیگر افتخارات بسیج است.

برات زاده با بیان اینکه امروز مجموع بسیج در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی ماموریت ویژه دارد، گفت: جهاد علمی در حوزه های مختلف به ویژه عرصه دفاعی و نظامی، تقویت روحیه ایثار و شهادت، مبارزه با استکبار و تهاجم فرهنگی و نقش آفرینی در فضای مجازی از دیگر برنامه های بسیج بوده است.

وی با اشاره به اینکه چهل عنوان برنامه برای ایام دهه فجر سال جاری در قالب سه هزار برنامه توسط رده های مختلف بسیج و سپاه پیش بینی شده است، بیان کرد: ۴۰ پروژه های عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان توسط بسیج سازندگی در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: احداث پارک کودک، ۱۲ پروژه احداث استخر ذخیره آب، سه پروژه احداث خانه عالم، دو پروژه اجرای لوله گذاری و برق دار کردن قنات ها از جمله برنامه های عمرانی و خدماتی است.

وی با بیان اینکه مراسم ورود امام خمینی (ره) ساعت ۹:۳۰ دوازدهم بهمن ماه جاری در سطح شهرستان های استان برگزار خواهد شد، افزود: برپایی ۴۰ ایستگاه صلواتی همراه با توزیع شیرینی و شربت، تجلیل از پیشکسوتان انقلابی، برگزاری همایش جوانان انقلابی، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، اهدای خون توسط بسیجیان، برگزاری مراسم یادبود شهدای انقلاب، نورافشانی سراسری، دیدار با خانواده شهدا، گرامیداشت عملیات والفجر هشت، برگزاری نشست های بصیرتی و چله مهربانی با هدف تهیه و توزیع سبد غذایی گرم با محوریت مسجد از جمله اهم برنامه های بسیج و سپاه در ایام دهه فجر است.

برات زاده با اشاره به اینکه ۳۰ سری جهیزیه به زوج های جوان در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز اهدا خواهد شد، گفت: اعزام سیار اکران فیلم تحت عنوان شکوه ایستادگی در تمامی شهرستان های استان در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.

بهره برداری از ۷۸۹ پروژه عمرانی محرومیت زدا تا پایان دهه فجر سال آینده

وی با بیان اینکه بیش از ۲۸۰ پایگاه بسیج در سطح شهرستان بیرجند فعالیت می کنند، عنوان کرد: چهل هزار پروژه عمرانی محرومیت زدا و زود بازده در سطح کشور از دهه فجر امسال آغاز و تا پایان دهه فجر سال ۹۸ به بهره برداری خواهد رسید.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از مجموع پروژه های عمرانی محرومیت زدایی تعداد ۷۸۹ پروژه در دو بخش تکمیل و بهسازی سهمیه استان خراسان جنوبی است.

وی ادامه داد: از مجموع پروژه ها ۹۵ پروژه مربوط به احداث و بازسازی خانه های محروم و نیازمند، احداث هفت غسالخانه، احداث شش کتابخانه، یک پروژه طرح هادی، تکمیل و بهسازی ۶۰ مسجد، احداث و بازسازی ۲۰ خانه عالم، ۲۰ مورد سامان دهی گلزار شهدا، احداث سه پروژه خانه بهداشت، ۱۷۵ پروژه لایه روبی و مرمت قنوات، ۱۰۰ پروژه انتقال آب، ۵۰ پروژه استخر چند منظوره و ۱۰ پروژه زمین ورزشی است.