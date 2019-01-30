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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز؛

ادامه فروش بلیت جشنواره فیلم فجر شیراز در سامانه اینترنتی

ادامه فروش بلیت جشنواره فیلم فجر شیراز در سامانه اینترنتی

شیراز- مدیر اجرایی هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز از ادامه فروش اینترنتی بلیت در سامانه ایرانتیک خبر داد.

محسن خباز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه روند فروش بلیت های جشنواره در حال انجام است، افزود: بخش زیادی از بلیت صندلی های جشنواره به فروش رفته و اختلال به وجود آمده نیز به خاطر حجم بالای درخواست هاست.

خباز در عین حال از شرایط عادی سامانه فروش بلیت های جشنواره خبر داد و تصریح کرد: بالاخره حجم درخواست ها با تعداد صندلی های موجود هیچ نسبتی با هم ندارند و باید پذیرفت که هیجان زیادی برای خرید وجود دارد.

این درحالیست  که با توجه به تصمیمات اخذ شده توسط ستاد اجرایی جشنواره جهت جلوگیری از ایجاد بازار سیاه، هر فرد قابلیت خرید حداکثر ۴ بلیت به ازای هر فیلم(با هر تعداد سانس یا سالن نمایش) را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز ۱۱ بهمن ماه جاری آغاز بکار می کند و تاکنون ۱۹ عنوان فیلم به این جشنواره رسیده است.

کد مطلب 4528276

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