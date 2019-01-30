وجود ضعف در حوزه کارکردی/ تدوین الگوی کارآمد در مدیریت نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «تحول مدیریتی، گام اساسی دهه پنجم انقلاب اسلامی» که در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد با اشاره به اینکه موضوع چهل سالگی در فرهنگ اسلامی ما نقطه عطف و حکمت الهی است، اظهار کرد: بعثت نبی مکرم در چهل سالگی رخ داده که نشان دهنده این است عدد چهل نماد عقلانیت، تفکر و اندیشه است.

وی با بیان اینکه چهل سالگی سبب می شود مدیران برای عدم مدیریت صحیح خود بهانه‌ای نداشته باشند، افزود: مدیران دیگر بعد از این نمی توانند در مقایسه‌ها، خود را به قبل و بعد از انقلاب تقسیم کنند بلکه نیازمند حرکت در زمان حال هستند.

قالیباف با اشاره به اینکه از این جهت چهل سالگی مهم است که به مرور گذشته پرداخته و نقاط ضعف و قدرت خود را شناسایی و درک کنیم، گفت: باید از گذشته و تجربیات هم در حوزه موفقیت و هم عدم موفقیت عبرت بگیریم. باید نگاه خود را با آینده و فضای امروز دنیا تنظیم کنیم چرا که هر نگاه دیگری، عقب‌گرد به گذشته محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کارکردی دچار ضعف هستیم و این در خور شأن این ملت و نظام نیست که در چهل سالگی انقلاب در صف گوشت یخ زده بایستیم، تصریح‌ کرد: این تقصیر انقلاب و باورهای انقلابی نیست مقصر اصلی مدیریت‌ و تفکرهای نادرست مدیران است، لذت نیازمند یک الگوی کارآمد در اداره کشور هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید این الگوی مدیریتی ارائه شود و آن را به دنیا و مکاتب مختلف جهان ارائه دهیم که نقش دین در جامعه و مدیریت کشور چگونه است.

نقش مهم حوزه و دانشگاه در تهیه الگوی مناسب اقتصادی و حل مشکلات



وی در ادامه با بیان اینکه برای اداره و مدیریت کشور حرف و شعار کارساز نیست بلکه نیازمند عمل هستیم، افزود: نیروهای انقلابی پذیرفته اند برای راحتی و آسایش مردم هزینه دهند اگر در این حوزه دغدغه دارند باید به این موضوع توجه شود.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه برای مبارزه با آمریکا به فرموده رهبری نیازمند کار خوب هستیم، بیان‌کرد: در برخی مواقع برنامه‌ریزی خوبی انجام می شود ولی در هنگام اجرا دچار نقص و ضعف هستیم. در این میان در برخی حوزه‌های اجرایی به نقطه‌ای می رسیم که بین ارزش ها و اجرای این کارها موانعی وجود دارد. در این زمان نباید این موضوع را رها کرده بلکه باید برای حل آن تلاش کنیم. عدم توجه به این موارد به دستاویز دشمن علیه نظام تبدیل می شود.



قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید علت فساد مشخص شود که آن هم عدم کفایت در مدیریت است. وجود این ضعف ها در مدیریت سبب بهانه تراشی برای بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور می شود.



وی به نقش مهم حوزه و دانشگاه به ویژه در شرایط امروز کشور اشاره کرد و گفت: حوزه و دانشگاه باید به محلی برای حل مشکلات عمومی کشور تبدیل شوند، دانشگاه و حوزه باید بتوانند راهکارهای کاربردی برای حل مسائل کشور ارائه دهند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز الگوی درستی در حوزه اقتصادی کشور وجود ندارد، تأکید کرد: در ابتدا باید مشخص شود اقتصاد کشور چه نوع اقتصادی است سپس دانشگاه و حوزه در این زمینه مطالعه و با استفاده از ظرفیت علمی، اندیشه‌ای و نخبگان حاضر در این بخش‌ها برای اقتصاد کشور الگویی تهیه و تدوین شود.



وی به اشاعه تفکر انقلابی از شبه قاره هند تا تمامی کشورهای اسلامی و آزادی خواهی اشاره کرد و افزود: در تمام این کشورها فرهنگ مبارزه با ظلم و استکبارستیزی وجود دارد همان چیزی که امام راحل در دوران دفاع مقدس مطرح کرد.

قالیباف همچنین به موضوع مطرح شدن CTF، پالرمو و FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: این موضوع دارای ابعاد گسترده‌ای است و نمی توان در چند جمله آن را تجزیه و تحلیل کرد بلکه نیازمند بحث و بررسی‌های بیشتر است.

وی با بیان اینکه لازم به ذکر است که این لوایح با مبانی فکری ما تفاوت دارد، افزود: آمریکا و برخی از کشورها به دنبال این هستند تا با این لوایح کشورهای مخالف خود را کنترل کرده و از اقتصاد جهانی محروم کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید برای مقابله با این لوایح طرحی ارائه شود که این موضوع نیز برعهده حوزه و دانشگاه و نخبگان علمی است.