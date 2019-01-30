خبرگزاری مهر - گروه استانها: منطقه حفاظتشده اشترانکوه یکی از مناطق منحصربهفرد و پرجاذبه طبیعی غرب کشور است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیستمحیطی و ویژگیهای زمینشناسی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش بهخصوص پستانداران محسوب میشود.
اشترانکوه به دلیل واقعشدن در قلب سلسله جبال زاگرس دارای قلل سرد مرتفع بالای سه هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا و همچنین درههای نسبتاً گرم است. اشترانکوه رشتهکوهی به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر است که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی امتداد دارد.
یخچالهای طبیعی و دائمی این رشتهکوه که یکی از زیباترین کوههای کشور به شمار میرود، در تمام سال از برف و یخ پوشیده است. اشترانکوه در جنوب شهر دورود و ازنا قرار دارد و به «آلپ ایران» نیز معروف است؛ البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن به آن تعلق نگرفته است بلکه به دلیل شیب تند کوههایش و درههای جوان و «وی» شکل و یخچالهای طبیعی است. ارتفاع بلندترین قله آن سن بران ۴۱۵۰ است.
یکی از مهمترین جاذبههای این منطقه حفاظتشده وجود زیباترین دریاچه آب شیرین ایران است که سالانه گردشگرانی زیادی را میزبانی میکند و البته ظرفیتهای موجود در منطقه پذیرای این حجم گردشگر نیست.
دریاچه گهر که به «نگین اشترانکوه» معروف است یکی از زیباترین دریاچههای طبیعی ایران به شمار میرود و با ارتفاع ۲۳۶۰ متر از سطح دریا در میان منطقه حفاظتشده اشترانکوه واقعشده است.
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