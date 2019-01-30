به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و گروه مطالعات فلسفه اسلامی و قرون وسطی در پژوهشگاه دانشهای بنیادین دومین دوره جایزه ابنسینا پژوهی را ویژه پایاننامهها، رسالههای دانشگاهی، رسالههای سطح ۳ یا ۴ علوم حوزوی و مقاله های فارسی که در زمینه فلسفه و منطق ابن سینا و به زبان فارسی نگاشته شده باشد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ دفاع و منتشر شده باشد، برگزار میکنند.
در فراخوانی که دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال منتشر کرده، آمده است:
به اطلاع پژوهشگرانی که در حوزه زبان فارسی درباره ابن سینا و آرای او تحقیق میکنند می رساند، پروفسور دیمیتری گوتاس ابن سینا پژوه برجسته و استاد دانشگاه ییل که در سال ۲۰۱۵ برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است، جایزه نقدی خود را بهترین پژوهشهای دانشگاهی یا حوزوی فارسی درباره ابنسینا اهدا کرده است.
دبیرخانه این جایزه از مشارکت پژوهشگرانی که در دیگر کشورها پایان نامه یا مقالهای به زبان فارسی درباره ابن سینا نگاشتهاند، نیز استقبال میکند. این جایزه در بهار ۱۳۹۸ به اثر برگزیده اهدا خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ از طریق رایانشانی ذکر شده در این فراخوان ارسال کنند:
۱: نسخه الکترونیکی (پی دی اف) پایاننامه یا مقاله (هر شخص میتواند تنها یک اثر ارسال کند)
۲ :تصویر مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری یا صورتجلسه دفاع (تایید شده توسط دانشگاه یا مرکز آموزش عالی) (در صورت ارسال پایان نامه)
۳ : فهرست سوابق علمی (CV)
رایانشانی دبیرخانه philosophy.ipm@gamil.com
مخاطبان میتوانند اطلاعات بیشتر را درباره این جایزه در پایگاه اینترنتی www.bookaward.ir دنبال کنند.
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