به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌اله نوروزی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان اظهار داشت: دشمنان امروزه تلاش می‌کنند در دو موضوع صادرات نفت و مسائل بانکی ایران را در فشار قرار دهند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق، تکریم مردم و درست سخن گفتن توسط مدیران خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصت خوبی برای مرور انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در حوزه های مختلف است.

فرماندار کنگان ادامه داد: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به منظور ایجاد فضای با نشاط در جامع و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان است. در دهه فجر دستاوردهای مربوط به حوزه کاری برای مردم ارائه شود تا به اعتماد عمومی کمک کند.

وی اضافه کرد: در دهه مبارکه فجر امسال تعداد ۴۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۱ میلیارد تومان افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

نوروزی با تاکید بر اینکه باید با ارتباط با رسانه ها و بیان دستاوردها توسط مدیران در دهه فجر بخوبی انجام شود افزود: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح شهرستان برپا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه توسعه روستایی پروژه های مختلفی مدنظر است و مبلغ بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است گفت: فضا سازی مناسب در شهر، ادارات و روستاهای شهرستان با نگاه فجر فاطمی انجام شود.

وی با اشاره به رونمایی از تابلوی دانشکده فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی در دهه مبارک فجر بیان کرد: مدیران ادارات در راستای حضور بین مردم و همراهی با آنان از هیچ کوششی فروگذار نباشند.