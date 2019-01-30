ضرورت انتقال باورهای عاشورایی انقلاب اسلامی به نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم طلایهداران فاطمی شامگاه دیروز در محل سینما سرباز اسلام تبریز برگزار و حجتالاسلاموالمسلمین سید شهابالدین حسینی در حاشیه این مراسم ضمن یادآوری هجمههای بیدریغ دشمنان، به انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال عمر عزتمند آن بیان کرد: تنها دلیل دشمنی سردمداران کشورهای استکبار جهانی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سرچشمه گیری انقلاب ایرانیان از مکتب اسلام ناب عاشورایی است.
دکتر حسینی همچنین اشارهای به دستاوردهای انقلاب اسلامی کرد و گفت: در صورت مقایسه رژیم طاغوت و انقلاب اسلامی، متوجه دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی و هنری و همه عرصهها خواهید شد، بهطور مثال پیشرفت علمی در دوران انقلاب اسلامی در حدود ۱۱ برابر دوران رژیم طاغوت است. از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی طی چهل سال عمر شکوهمند آن میتوان به پیشرفتهای عرصه نظامیگری، استقلال، تشکلهای انقلابی مانند جهاد سازندگی و ایجاد عدالت اجتماعی اشاره کرد، اما مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی عزت بینالمللی و آزادی معنوی آن است، از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی میتوان به مردمسالاری دینی اشاره کرد، بهطوریکه جمهوری اسلامی ایران طی انقلاب شکوهمند اسلامی از طاغوت سالاری به مردمسالاری دینی تغییر یافت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه شهدا را از اساسیترین رویشهای انقلاب اسلامی خواند و اظهار کرد: شهدا از اساسیترین رویشهای انقلاب اسلامی هستند، و به برکت خون پاک شهدا است که هماکنون انقلاب اسلامی ایران در حال حرکت بهسوی قله آرمانی خود، یعنی مهدویت است.
حسینی همچنین انقلاب اسلامی ایران را حلقه اتصال بین واقعه عاشورا و مهدویت دانست و افزود: انقلاب اسلامی برگرفته از مکتب عاشورا و درحرکت بهسوی قله مهدویت است، که با این حرکت قطعاً جمهوری اسلامی ایران در آینده نهچندان دور قدرت برتر جهان خواهد بود.
گفتنی است در این مراسم صادق کمالی و صمد قلیزاده از مداحان اهل بیت(ع)به مداحی پرداختند.
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