عملیات بهسازی میدان دفاع مقدس تا میدان نامجو ۷۰درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیزاده در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی این پروژه اظهار داشت: پروژه بهسازی تقاطع میدان دفاع مقدس تا میدان نامجو و راههای مواصلاتی آن به طول ۱۱ کیلومتر در دو قطعه اجرایی شده است، همچنین عرض تمام‌شده آسفالت این پروژه ۳۲ متر است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۹۸ به بهره‌برداری برسد.

علیزاده با اشاره به مشکلات عدیده جاده قدیم افزود: این محور به علت شیب تند، قوس های زیاد و تخریب آسفالت مشکلات متعددی را برای رانندگان رقم زده است.

وی در ادامه به روند احداث پروژه اشاره کرد و گفت: عملیات عمرانی میدان مذکور در دو فاز در حال اجراست که در قطعه نخست آن، محور قدیم میدان دفاع مقدس از پایانه باربری تا قبل از میدان نامجو مورد اصلاح و نوسازی قرار می گیرد.

این مسئول تشریح کرد: در قطعه نخست، دو باند و شش خط رفت و برگشت به طول دو کیلومتر و ۷۰۰ متر احداث می شود که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. و در قطعه دوم نیز با ساخت یک تقاطع زیرگذر ادامه مسیر به روستای هورمودر متصل می گردد که عملیات اجرایی آن از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد: در مجموع برای احداث دو قطعه۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار صرف می شود.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری از اینکه در آینده نزدیک شاهد تکمیل این پروژه باشیم، گفت: در صورت بهره‌برداری از این پروژه دو نقطه حادثه خیز رفع و تردد مردم تسهیل می‌شود