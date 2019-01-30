آغاز ساخت خط آهن بستان آباد-سراب با حضور لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیرالله خادمی گفت: عملیات اجرایی قطعه یک راهآهن بستانآباد-سراب به طول ۱۵ کیلومتر و به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
وی افزود: طرح راه آهن بستان آباد-سراب-اردبیل به طول ۱۸۲ کیلومتر با هدف اتصال ریلی استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی در دستور کار قرار گرفته است.
خادمی عنوان کرد: این طرح از ایستگاه بستانآباد آغاز شده و پس از عبور از شهر سراب و حوالی شهرهای کردکندی، نیر و سرعین به راهآهن در حال احداث میانه – اردبیل متصل میشود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره اهمیت این خطریلی اظهار داشت: احداث راه آهن بستان آباد-سراب با توجه به عبور از شهر سراب به عنوان قطب کشاورزی منطقه و سرعین که یکی از مراکز مهم گردشگری استان محسوب میشود، حایز اهمیت است.
خادمی افزود: این مسیر ریلی با اتصال معدن مس سونگون، صنایع و مراکز کشاورزی، گردشگری و اقتصادی منطقه به شبکه ریلی و تسهیل در انتقال تولیدات کارخانه آلومینا نفلین سینیت سراب موجب رونق بیشتر اقتصادی و اجتماعی استان اردبیل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح چگونگی عملیات اجرایی راهآهن سراب- بستانآباد- اردبیل گفت: در فاز اول برنامهریزی شده است تا عملیات زیرسازی از شهر بستانآباد تا سراب به طول تقریبی ۷۷ کیلومتر با اعتبار ۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال انجام شود که در صورت تامین به موقع اعتبار این راهآهن حد فاصل بستانآباد تا سراب ظرف مدت چهار سال اتمام و به بهرهبرداری رسد.
وی با اشاره به توپوگرافی منطقه و قرار گرفتن ۷۴ کیلومتر از مسیر در منطقه کوهستانی و تپه ماهور تاکید کرد: در این مسیر ریلی ۸ هزار و ۱۰۰ متر تونل و ۱۴۰۰ متر پل احداث میشود.
خادمی همچنین با اشاره به ۲ میلیون و ۴۸۵ هزار مترمکعب خاکبرداری در قطعه اول بیان داشت: ۴۷۹ هزار متر مکعب خاکریزی و ۱۹ هزار و ۱۰۰ متر مکعب بتنریزی در این محدوده صورت میگیرد؛ همچنین ۲۲ دستگاه پل تیپ، سه دستگاه پل خاص به طول ۲۷۶ متر، یک دستگاه تونل به طول ۱۴۰ متر و سه دستگاه تقاطع نیز در این ۱۵۰ کیلومتر به اجرا در خواهد آمد.
نظر شما