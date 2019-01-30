رمز موفقیت نظام تبعیت از امام و رهبری و مردمی بودن است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فجر آفرینان فاطمی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و فاطمیه دوم روز چهارشنبه با حضور آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه موقت قم، عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، ائمه جمعه و جماعات، مبلغین و مبلغات در اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی دراین مراسم اظهار کرد: با همه دشمنی ها انقلاب اسلامی هرگز این نور کم فروغ نشده البته شاید گاهی تاثیرات منفی داشته اما معنایش این نیست که هوشیار نباشیم.

وی اضافه کرد: انقلاب بنام روحانیت است و هر موفقیتی بنام روحانیت و هر نقطه ضعفی به نام علما تمام می شود لذا باید مراقب باشیم و نگذاریم دشمن به اهدافش برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: دشمن امروز ناامید کردن مردم را در دستور کار خود قرار داده و شاید تا حدودی تاثیرگذار بوده اما باید مراقب باشیم و وارد صحنه شویم تا این اثر را خنثی کنیم.

وی بیان کرد: روحانیت در این مسیر نقش مهمی دارد اما باید ابتدا خودمان محکم باشیم سپس دیگران را به استقامت دعوت کنیم.

نعمت اللهی یادآورشد: باید همه ما آماده هر گونه توطئه و دشمنی باشیم و با هوشیاری از مشکلات عبور کنیم.

وی افزود: باید از جنس مردم، با مردم و در میان مردم باشیم تا دشمن را نا امید کنیم.