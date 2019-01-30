پروژه عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با عبدالحمید سی عفیف رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار بر تحکیم روابط پارلمانی میان ایران و الجزایر تأکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنگ یمن هیچ نفعی برای مسلمانان به دنبال نداشت، عنوان کرد: امروز دنیای اسلام دچار عارضه ای شده که در جریان آن برخی حکام اسلامی حکمت و تدبیر به خرج نداده و نتیجه آن پرهزینه شدن بسیاری از اتفاقات است چنانچه چند سال از کشتار مردم بی گناه یمن می گذرد اما خاصیتی برای کشورهای اسلامی نداشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه ایران و الجزایر رفتار مشابهی دارند و مواضع شما درباره فلسطین قابل تقدیر است، ابراز داشت: درباره روابط اقتصادی دو کشور ایده های بسیاری وجود دارد که باید عملی شود به خصوص در حوزه احداث مسکن و همکاری های صنعتی می توان روابط را گسترش داد.

رئیس قوه مقننه در ادامه درباره طرح قلابی آمریکا پیرامون معامله بزرگ قرن به ابعاد مختلف آن اشاره و بیان کرد: آنها قصد دارند مسأله فلسطین را صرفا به مسأله غزه منحصر کرده و برای آوارگان آن چاره اندیشی و قدس شرقی را پاک کنند که خیانت بزرگی است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر آنها به کشورهایی که مهاجران فلسطینی را پذیرفته اند پول می دهند تا این افراد کشور خود را رها کنند همچنین پروژه عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی را آغاز کرده اند که لکه سیاهی برای کشورهای اسلامی است البته موفق نمی شوند چرا که بیداری در ملت ها به وجود آمده است اما کشورهای اسلامی نیز باید در این زمینه حساس باشند.

لاریجانی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع تروریسم اظهار کرد: بعید است آمریکایی ها اجازه حل مسأله تروریسم را بدهند چرا که از این ابزار استفاده می برند و صرفا تروریست ها را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل می کنند، در حالی که تروریست ها در عراق به صورت کامل و در سوریه تاحدی سرکوب شده اند، آنها را به جای دیگری انتقال می دهند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به فایده حفظ تروریسم در منطقه از سوی آمریکا عنوان کرد: آنها از این طریق هم آبروی اسلام را می برند و هم لشگر بی مواجبی دارند که کشورها را مطابق سیاست های آمریکا بر هم می ریزند و هم اکنون نقطه تمرکز آنها در برخی نقاط آسیا و شمال آفریقا است.

لاریجانی در پایان ضمن تشکر از مواضع الجزایر درباره حمایت از برجام، خاطرنشان کرد: در جریان مذاکرات به توافقی رسیدیم که ترامپ با روی کار آمدن خود شرایط را بر هم زد اما ما به این موضوع رسیدگی می کنیم چرا که آنها نباید تصور کنند می توانند با قلدری هر کاری انجام دهند لذا کشورهای مستقل باید با هوشیاری در این زمینه فعال باشند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر: تحریم‌های ظالمانه علیه ایران محکوم است

عبدالحمید سی عفیف در این دیدار با بیان اینکه در حال حاضر الجزایر در شرایط صلح، امنیت و ثبات به سر می برد، گفت: نتایج گفتگوهای دو طرف حاکی از این است که منافع مشترکی داشته و اراده بر افزایش مذاکرات وجود دارد و رخدادهای ساختگی جهان نمی تواند بر روابط ما که بر اساس اصول است، تأثیر بگذارد.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر در ادامه با بیان اینکه روابط الجزایر و ایران در سطح پارلمانی ویژه است، عنوان کرد: توافقنامه میان دو کشور که در سال 2006 منعقد شده باعث تقویت روابط پارلمانی می شود و از آنجایی که دارای چالش های مشترکی هستیم که در سال های اخیر نیز نمود بیشتری یافته، باید سطح روابط را گسترش دهیم.

وی در ادامه با انتقاد از دخالت برخی کشورها در امور داخلی سایر کشورها اظهار داشت: کسی نمی تواند به ما دیکته کند که در روابط خود با کشورهای دوست و برادر چگونه رفتار کنیم و تا جایی که بتوانیم تلاش داریم تا به کشورها کمک کرده تا از بحران خارج شوند و معتقدیم که راه حل بحران کشورهایی همچون سوریه، یمن و لیبی گفتگوی ملی است.

سی عفیف ادامه داد: ما به دیپلماسی پارلمانی اعتقاد داریم و می دانیم که تقویت روابط نیازمند همکاری های دو مجلس است و دخالت بیگانگان صرفا مانع پیشرفت اقتصادی و باعث ایجاد شکاف خواهد شد.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر در پایان ضمن تأکید بر توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور خاطرنشان کرد: موضع الجزایر درباره برجام بر حفظ این قرارداد بین المللی است که معتقدیم شروعی بر بازگشت به حق و قانون بوده است همچنین تحریم های ظالمانه علیه ایران را محکوم می کنیم.