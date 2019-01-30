رویکرد پلیس جامعه محور و پیشگیرانه شده است/ کشف علمی جرائم

سردار احمد علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد های پلیس در گذشته که صرفاً سلبی و تؤام با قوه قهریه بوده است،افزود: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، با تغییرات اساسی ایجاد شده رویکرد پلیس جامعه محوری همراه با انجام اقدامات ایجابی و پیشگیرانه در سطح جامعه شده است.

وی اظهار داشت: گسترش فرهنگ جهاد و شهادت به عنوان یکی از مهمترین تحولات پلیس، پس از انقلاب به شمار می رود .

وی ادامه داد: امروز سبز پوشان نیروی انتظامی برای کسب رضایتمندی مردم و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه از خود جانفشانی و ایثار نشان می دهند که شاهد این ادعا، تقدیم شهدای نیروی انتظامی در سرتاسر میهن اسلامی است.

فرمانده انتظامی با بیان اینکه در حوزه پاسخگو بودن پلیس در جامعه اسلامی، نیروی انتظامی اقدام به ایجاد دفتر نظارت همگانی (۱۹۷) کرده، بیان کرد: پلیس از این طریق به صورت مستقیم و چهره به چهره با مردم در ارتباط است؛ وی ادامه داد:امروز این امکان برای هر شهروندی فراهم شده تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با مسئولان نیروی انتظامی در میان بگذارند.

سردار گودرزی یادآور شد: در حوزه خدمات دهی و مسئولیت پذیری طی ۴۰ سال گذشته تحولات بزرگی در پلیس جمهوری اسلامی ایران چون راه اندازی سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ رخ داده که مردم می توانند به راحت ترین شکل ممکن به صورت شبانه روزی با پلیس در ارتباط باشند.

وی ایجاد ساختارهایی همچون معاونت اجتماعی و پلیس پیشگیری و همچنین راه اندازی تشکیلاتی همچون مؤسسات حفاظتی و مراقبتی در راستای مردمی کردن امنیت را از دیگر نشانه های رویکرد پلیس دانست و افزود: امروز مردم می توانند در کنار پلیس برای تولید و حفظ امنیت مشارکت داشته باشند

سردار گودرزی ادامه داد: همچنین مراکز مشاوره پلیس که در معاونت اجتماعی و مراکز انتظامی از جمله کلانتری ها و پاسگاه ها در راستای ایجاد عدالت ترمیمی و مصالحه پرونده های قضایی راه اندازی شده اند،نمونه های بارزی از رویکرد جامعه محوری پلیس هستند که درصد بالایی از مصالحه پرونده ها را به خود اختصاص داده اند .

وی با اشاره به راه اندازی پلیس فتا ، گفت: پلیس فتا با تکیه بر دانش و تخصص تهدیدات و آسیب های فضای مجازی را به صورت شبانه روزی رصد کرده و علاوه بر حراست از امنیت مردم با برگزاری کلاس های آگاهسازی، سطح آگاهی و دانش مردم را در این حوزه ارتقا می دهد.

کشف علمی جرم

سرتیب دوم گودرزی بیان کرد: امروز در حوزه کشف علمی جرم ، تحولات چشمگیری در نیروی انتظامی رخ داده و مجهزترین و بروزترین آزمایشگاه های تخصصی در سطح ناجا ساخته شده است،که درصد بالایی از کشفیات جرم در نیروی انتظامی به صورت علمی کشف می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح مکنا در مراکز انتظامی گفت :در این راستا با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به کلانتری ها و پاسگاه ها به عنوان ویترین ناجا ، اقدامات بازسازی و بهسازی مراکز انتظامی در دستور کار ناجا قرار گرفته است .

سردار گودرزی ادامه داد: در استان فارس نیز در بیش از ۳۰۰ مقر انتظامی این طرح اجرایی شده است که باعث بالا رفتن آستانه تحمل کارکنان، رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع شده است.