۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

بر اثر بارش برف؛

سقف مدرسه ابتدایی در سردشت ریزش کرد

ارومیه - به دنبال بارندگی دو روز اخیر یک مدرسه استیجاری روستایی در سردشت بدون تلفات جانی تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان سردشت در این خصوص اظهارداشت: در پی بارش شدید باران دو روز اخیر در این شهرستان بخشی از مدرسه استیجاری پایه ابتدایی روستای پاشبرد از توابع بخش وزینه شب گذشته فرو ریخت که با توجه به تعطیل بودن مدرسه خسارت جانی نداشت.

سمیعی افزود: این مدرسه استیجاری غیرقابل استفاده است و دانش آموزان این روستا امروز در مکانی دیگر مشغول به تحصیل می‌شوند.

وی گفت: با هماهنگی های به عمل آمده تلاش می شود در کوتاه مدت برای ادامه تحصیل دانش آموزان یک کانکس تهیه و اختصاص داده شود.

در این روستا شش دانش آموز ، چهار پسر ودو دختر در پایه های پیش دبستانی، سوم، چهارم، پنجم و ششم مشغول به تحصیل هستند.

روستای پاشبرد از توابع بخش وزینه و در ۳۲ کیلومتری سردشت واقع است.

