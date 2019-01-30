سقف مدرسه ابتدایی در سردشت ریزش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان سردشت در این خصوص اظهارداشت: در پی بارش شدید باران دو روز اخیر در این شهرستان بخشی از مدرسه استیجاری پایه ابتدایی روستای پاشبرد از توابع بخش وزینه شب گذشته فرو ریخت که با توجه به تعطیل بودن مدرسه خسارت جانی نداشت.

سمیعی افزود: این مدرسه استیجاری غیرقابل استفاده است و دانش آموزان این روستا امروز در مکانی دیگر مشغول به تحصیل می‌شوند.

وی گفت: با هماهنگی های به عمل آمده تلاش می شود در کوتاه مدت برای ادامه تحصیل دانش آموزان یک کانکس تهیه و اختصاص داده شود.

در این روستا شش دانش آموز ، چهار پسر ودو دختر در پایه های پیش دبستانی، سوم، چهارم، پنجم و ششم مشغول به تحصیل هستند.

روستای پاشبرد از توابع بخش وزینه و در ۳۲ کیلومتری سردشت واقع است.