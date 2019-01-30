کشفیات سوخت قاچاق در کرمان ۴۹۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا فدا صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه در خصوص مهاجران افغانستانی بیان داشت: ما به دلیل همجواری با سیستان و بلوچستان اغلب شاهد تردد این افراد در سطح کرمان هستیم ولی این مانع نمی‌شود تا پلیس افرادی که به صورت غیر مجاز وارد می‌شوند از ورودشان جلوگیری نکند.

وی افزود: در دو مرحله پلیس کرمان نسبت به جمع‌آوری اتباع بیگانه اقدام می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در زمینه قاچاق سوخت گفت: با توجه به قیمت سوخت در جوار مرز و داخل کشور افرادی اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند. برخورد با این افراد و جلوگیری از قاچاق سوخت از تکالیف پلیس است و در این خصوص بیشترین برخوردها مربوط به نیروی انتظامی است که با تمام توان اقدامات مثبتی انجام داده است.

افزایش ۴۹۲ درصدی کشفیات سوخت قاچاق

فدا تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۹۲ درصد افزایش کشفیات سوخت قاچاق را در شهرستان کرمان داشتیم که این آمار مربوط به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های خود کرمان است.

وی گفت: بیشتر سرقت‌های شهرستان کرمان جزو سرقت‌های عادی است زیرا وضعیت اقتصادی موجود در جامعه تاثیرات خود را در کرمان هم گذاشته است.

فدا یادآور شد: بیشترین سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد و سرقت‌های وسایل داخل خودرو است و این در حالی است که بعضی اوقات زیرساخت‌هایی باید باشد که نیست و باعث شده تا هزینه آن را پلیس بپردازد.

وی افزود: نبود پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر باعث شده تا این گونه سرقت‌ها افزایش یابد که در این زمینه بیش از ۱۹ درصد از سرقت‌های صورت گرفته را قطعات خودرو به خود اختصاص داده است.

افزایش ۳۲ درصدی دستگیری مجرمان

فدا ابراز داشت: در سال جاری ۳۲ درصد در دستگیری مجرمان افزایش داشتیم همچنین در زمینه قتل‌ها بیشترین آمار قتل‌های غیرمسلحانه ۴۱ درصد کاهش را شاهد بودیم.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: آمار طرح‌های اجرا شده در قالب طرح‌های اجرا شده سال گذشته ۸۵ طرح بوده که در سال جاری به ۱۱۴ طرح افزایش یافته است که شامل مقابله با پدیده خرده‌فروشی مواد مخدر است که پنج طرح را به صورت ضربتی اجرا کردیم.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان تصریح کرد: طی اجرای این پنج طرح دستگیری۱۱۳ نفر خرده فروش مواد مخدر را داشتیم و ۳۹۵ فقره تفتیش و بازرسی برای چند نقطه از شهر به عمل آمده که با مشارکت نیروی انتظامی پلیس آگاهی و پلیس مواد مخدر صورت گرفته است.

وی گفت: بحث جمع‌آوری کودکان کار و متکدیان وظیفه نیروی انتظامی نیست لذا ما با سازمان شهرداری همکاری می‌کنیم.

فدا یادآور شد: شهرداری، نیروی انتظامی و دادگستری با محوریت فرمانداری نقش به سزایی در خصوص جمع‌آوری متکدیان دارند و تا به امروز اقدامات موثری در این رابطه انجام داده‌اند.

حضور ۱۰۰ نفر در گرمخانه های کرمان

وی افزود: نیروی انتظامی با کمک سایر دستگاه‌های متولی در زمینه ساماندهی کودکان کار و تکدی‌گری همکاری می‌کند که در این رابطه شهرداری گرمخانه‌هایی دارد که پذیرای ۱۰۰ نفر از بی‌خانمان‌ها می‌باشد.

فرمانده شهرستان کرمان در ارتباط با جمع‌آوری معتادان متجاهر بیان داشت: معتادان متجاهر تا چندی پیش در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بوده که الان در دست بهزیستی است.

فدا در پایان بیان داشت: ما از خود مردم هستیم و توقع داریم مردم هم ما را از خود بدانند.

وی از شهروندان درخواست کرد: در مراجعات تلفنی از شهروندان می‌خواهیم شرح درست و واقعی ماوقع را به صورت صحیح عنوان کنند تا هنگامی که همکاران من وارد صحنه می‌شوند با موضوعی متفاوت روبرو نشوند. بعضی اوقات امدادخواه آدرس درستی به ما نمی‌دهد که منجر به معطل ماندن خودش خواهد شد و هم گشت پلیس را سرگردان می‌کند.

فدا افزود: در خصوص عملیات پلیس در تفکیک جرایم مشهود و غیر مشهود ما جرایمی را می‌توانیم اطلاع رسانی کنیم که مشهود باشد برخی شهروندان توقع دارند که جرایم مشهود و غیر مشهود را یکسان اطلاع رسانی کنیم در حالی که ما در زمینه جرم‌های غیر مشهود نیاز به کسب تکلیف از مقامات قضایی داریم.

وی یادآور شد: یک تیم سارق در شهر کرمان تشکیل شده بود که از طریق بالکن‌ها وارد منازل مسکونی می‌شدند و اقدام به سرقت می‌کردند که اگر شهروندان اقدام به نصب نرده می‌کردند این اتفاق نمی‌افتاد همچنین سرقت‌های داخل خودرو که اگر شهروندان به نکات ایمنی توجه می‌کردند قطعا آمار این سرقت‌ها کاهش می‌یافت.

فدا گفت: در بحث کلاهبرداری در رابطه با شرکت‌های سوری و هرمی داریم که شهروندان باید با هوشیاری حوایج خود را با چشم باز و آگاهی جستجو کنند همچنین در بحث جعل هم باید شهروندان توجه لازم را داشته باشند زیرا گاهی اوقات به عنوان مثال جاعلان از مدارک مفقودی برای پاس کردن چک‌ها استفاده می‌کنند.

وی گفت: در بحث کارفرمایان به کارگیری اتباع خارجی، مشمولان وظیفه عمومی و سربازان فراری جرم است کارگر تبعه غیرمجاز می‌تواند باعث از دست رفتن یک شغل برای همشهریان خودمان باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان یادآور شد: بسیاری از انبارها وجود دارند که غیرمجاز هستند که در آن افراد وسایل مسروقه را برای فروش عرضه می‌کنند همچنین محل جمع شدن معتادان متجاهر را حتما به پلیس اطلاع دهند تا امنیتی که لازم است اعمال شود.