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۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۵۹

تيم ملي بدمينتون آمريكا به ايران مي آيد

تيمهاي ژاپن، عراق، پاكستان، و تيم كمپ آموزشي دانمارك درمسابقه هاي بين المللي بدمينتون دهه فجر شركت مي كنند.

سيروس عالمي دبيرفدراسيون بدمينتون به خبرگزاري " مهر" گفت: عراقي ها با 15 بازيكن دختر وپسر ودانماركي ها باتيمي متشكل ازبازيكنان آفريقايي واروپايي به ايران مي آيند.
وي افزود: دكتر مهدي كرباسيان رييس فدراسيون بدمنيتون ايران ديروزبراي شركت در اجلاسيه جهاني مالزي به اين كشوررفت و قراراست درحاشيه اين نشست مساله حضورتيم ملي بدمينتون آمريكا به تورنمنت دهه فجررا قطعي كند. مسابقه هاي دهه فجرازروز 12 بهمن ماه در تهران آغازخواهد شد.

کد مطلب 45283

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