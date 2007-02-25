مشاهده خون در مدفوع علائمی از بیماری بدخیم روده بزرگ است

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خون ممکن است به صورت آشکار و غیر آشکار در مدفوع مشاهده شود و با توجه به اینکه درصدی از سرطان روده بزرگ در انتهای روده قرار دارد ، بیمار باید با مشاهده خون در کمترین زمان برای تشخیص سریع علت آن به پزشک مراجعه کند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اظهار داشت: اگر علت خونریزی قسمت تحتانی روده بزرگ باشد اغلب رنگ خون روشن و در صورتی که مربوط به قسمت های بالاتر باشد خون تیره و سیاه رنگ خواهد بود.

وی افزود: مدفوع سیاه رنگ بیشتر به دنبال خونریزی از قسمت فوقانی دستگاه گوارش است که معمولا 200 تا 300 سی سی خون از محل زخم وارد شده و مدفوع را سیاه می کند.

رئیس هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: اغلب افرادی که دچار این خونریزی می شوند دارای علائمی نظیر سرگیجه ، رنگ پریدگی ، کند شدن ضربان قلب و دردهای شکمی می شوند.

خسرونیا افزود: خونریزی از قسمت های تحتانی دستگاه گوارش ممکن است به علت بیماریهای مختلف به ویژه سرطان روده ، التهاب روده و فیسول و بواسیل باشد که این خونریزی ممکن است در ابتدا به صورت قطره ای و کم باشد اما در صورتی که سریع به پزشک مراجعه نشود ممکن است هر روز مقدار زیادی خون از بدن خارج شده و منجر به کم خونی بیمار شود.

وی با بیان اینکه بیماریهای بدخیم روده بزرگ از جمله محورهای مورد بررسی در هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در اردیبهشت سال آینده است ، گفت: متاسفانه بیماریهای بدخیم روده بزرگ ممکن است ماهها بدون علامت پیشرفت کرده و تنها نشانه آن خونریزی باشد بنابراین درمان به موقع باعث نجات بیماری از مرگ حتمی می شود.