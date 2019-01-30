دستاوردهای معنوی و فرهنگی انقلاب با هیچ رویدادی قابل مقایسه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فجر آفرینان فاطمی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و فاطمیه دوم روز چهارشنبه با حضور آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه موقت قم، عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، ائمه جمعه و جماعات، مبلغین و مبلغات در اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این همایش گفت: مردم در طول ۴۰ سال گذشته با همه دشمنی ها و تحریم و جنگ تحمیلی و فشارهایی که به نظام وارد شد توانستند همه نقشه ها را خنثی کنند و از این انقلاب حفاظت کنند.

وی بیان کرد: مردم با تحمل سختیها دین خود به نظام را ادا و توطئه ها را خنثی کردند و همچنان با صلابت پیش می روند تا این انقلاب را به صاحب اصلیش برسانند.

استاندار تصریح کرد: روزهای بیم و امید را سپری کرده ایم و نمی دانستیم چه خواهد شد و در شرایطی که امام جانش در خطر بود و مردم نگران بودند همچنان بیم و امید داشتیم اما وقتی به کلام امام مراجعه می شد این بیم به امید بزرگ تبدیل می شد و امروز هم بهتریم امید ما به کلام رهبری است.

وی اظهارداشت: در چند ساعت بساط یک نظام ۲۵۰۰ ساله برچیده شد و این رویداد یک لطف الهی بود چون مردم ایمان داشتند و از امام اطاعت می کردند که رمز پیروزی بود.

زاهدی گفت: امروز هم پیروی از رهبری موجب تداوم موفقیت هاست و علیرغم میل باطنی ترامپ جشنهای چهل سالگی باشکوه برگزار می شود و از ۲۳ بهمن ماه وارد دهه پنجاه می شویم و برای نسلهای بعد برنامه ریزی خواهیم کرد.

وی اظهارداشت: در این شرایط باید انسجام ملی حفظ شود زیرا با رئیس جمهوری درآمریکا روبرو هستیم که تاجر و محاسبه گر مادی است و جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته تا به ما آسیب بزند.

زاهدی اضافه کرد: البته فرافکنی نمی کنیم و مشکلات مدیریتی را هم قبول داریم ولی باید دانست آمریکا امروز میلیونها دلار هزینه کرده تا دام کشور خارج شود و مردم با کمبود مواجه شده و اعتراض کنند اما ما وظیفه داریم در کنار بیم های موجود، امید را در مردم تقویت کنیم و مجموعه قوا باید متحد و یکپارچه برای مقابله با جنگ اقتصادی اماده باشند.

وی اظهارداشت: دستاوردهای انقلاب ما قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست اما مشکلات هم داریم و با دسیسه های مختلف مواجهیم و چون از روز اول گفتیم انقلاب ما فرهنگی و دینی است که مرز نمی شناسد لذا وقتی از دین و استقلال و ازادی صحبت می کنیم باید این سختیها را تحمل کنیم چون انقلاب ما از مرزها عبور کرده است.

استاندار قزوین یادآورشد: بسیاری از تحولات مجامع و ملتها در رسانه های غربی منعکس نمی شود اما انقلاب موجب خرد شدن استخوانهای کمونیسم شد و امروز موجب بیداری ملتها شده است.

وی افزود: مبلغان دینی باید با تبیین دستاوردها و سختی هایی که با ان مواجهیم نسل جوان را امیدوار کنند.