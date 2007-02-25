ایجاد مرکز ارتباطات آمبولانس خصوصی از بیمار دزدی جلوگیری می کند

دکتر ربیع الله رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از اهداف ایجاد مرکز ارتباطات آمبولانس های خصوصی جوگیری از تخلفات احتمالی نظیر دریافت هزینه زیاد از بیماران نیازمند به آمبولانس خصوصی است چون در این صورت بیمار فقط به بیمارستانهایی که بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت فعالیت می کنند ، انتقال داده خواه شد.

مدیر آمبولانس خصوصی اورژانس تهران اظهار داشت: با ایجاد این مرکز ارتباطات ، تمامی تماسهای گرفته شده با مرکز ضبط و ماموریت ها کنترل می شود تا در صورت شکایت بیمار در زمینه مواردی نظیر دیر رسیدن آمبولانس و یا عدم رضایتمندی ، قابل پیگیری باشد.

وی گفت: برای ایجاد این مرکز ارتباطات تمامی آمبولانس های خصوصی در سطح استان تهران مورد بررسی قرار گرفت ، به طوری که 13 مرکز غیر قانونی آمبولانس خصوصی و بین 70 تا 80 دستگاه آمبولانس بدون مجوز فعالیت آمبولانس خصوصی که در سطح شهر تردد داشتند با هماهنگی نیروی انتظامی متوقف شد.

مدیر آمبولانس خصوصی اورژانس تهران تصریح کرد: هم اکنون 20 تا 23 مرکز آمبولانس خصوصی در سطح شهر با داشتن مجوز لازم به صورت قانونی فعالیت می کنند که تحت نظارت اورژانس تهران و وزارت بهداشت خدمات ارائه می کنند.

رحمانیان گفت: برای استفاده از این مرکز ارتباطات شماره 4 رقمی اعلام می شود تا بیماران بتوانند با اطمینان کامل از داشتن مجوز مرکز آمبولانس خصوصی و هزینه های دریافتی در صورت لزوم نظیر انتقال از منزل به بیمارستان و یا برعکس و نیز انتقال از بیمارستان به بیمارستان دیگر از این آمبولانس ها استفاده کنند.