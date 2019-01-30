به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های عمران شهری استان اظهار داشت: این تعداد پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، مالیات بر ارزش افزوده و منابع داخلی اجرایی و عملیاتی شده است.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، مدت زمان اجرای اکثر پروژه‌های اجرا شده توسط شهرداری‌ها کمتر از یک سال بوده است.

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: کیفیت بخشیدن به پروژه‌ها مورد تاکید ما قرار دارد و با نظارت دقیق و تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز، شاهد تسریع در تکمیل پروژه‌های عمران شهری هستیم.

وی یادآور شد: پروژه‌های عمرانی شهرها در قالب آسفالت کوچه و معابر، خیابان سازی، زمین‌های ورزشی فوتبال و والیبال محله ای، بوستان‌های محله‌ای، پارک‌های بزرگ شهری و محوطه و ساحل سازی در شهرهای ساحلی است.

بردستانی گفت: همچنین نوسازی مبلمان شهری، ساخت و توسعه و تجهیز پارک‌ها، تقویت و نوسازی خدمات آتش نشانی و آرامستان‌ها، پیاده رو سازی، پیست دوچرخه سواری و جاده سلامت نیز از دیگر پروژه‌های عمران شهری است.

وی افزود: از همه توان و ظرفیت موجود برای جلب رضایت خاطر شهروندان عزیز استفاده می‌کنیم و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.