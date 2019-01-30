انتقاد شدید «خانا» از جنگ افروزی های «بولتون»

به گزارش خبرگزاری مهر، «رو خانا» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، با انتشار پیامی در توئیتر با اشاره به طرح بولتون برای مداخله نظامی در ونزوئلا، نوشت: مردی که در ۲۵ سال گذشته در هر تصمیم مربوط به سیاست خارجه اشتباه کرده یک بار دیگر برای تغییر نظام در یک کشور فشار می آورد. اگر بولتون تا این حد نگران دموکراسی است پس چرا از رژیم سعودی که مردم را زندانی و شکنجه کرده و میلیون ها نفر را در یمن در آستانه قحطی قرار داده حمایت می کند؟

به گزارش مهر، انتشار تصویری از دست‌ نوشته بولتون در مورد اعزام نیروی نظامی به کلمبیا شایعات در مورد احتمال توسل آمریکا علیه ونزوئلا را افزایش داده است.

نشست خبری دوشنبه شب «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید که برای اعلام تحریم‌های تازه اقتصادی علیه کاراکاس برگزار شد، حاشیه‌ای به همراه داشت که گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال توسل واشنگتن به نیروی نظامی برای تغییر دولت در ونزوئلا را تقویت کرده است.

بولتون در این نشست از تحریم شرکت نفت و گاز ونزوئلا خبر داد و ضمنا بار دیگر گفت همان طور که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده، همه گزینه‌ها در ارتباط با ونزوئلا روی میز است.

ساعتی بعد از این نشست، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» عکسی از بولتون در این نشست منتشر کرد که نشان می‌دهد بولتون روی یکی از برگه‌هایی که به همراه داشته، نوشته است «[اعزام] ۵۰۰۰ نیرو به کلمبیا».

انتشار این عکس موجب شد تا شایعه‌ای مبنی بر احتمال اعزام قریب‌ الوقوع نظامیان آمریکایی به کلمبیا که با ونزوئلا هم‌مرز است، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود. یک سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با آسوشیتدپرس، در این مورد گفته است: «همان طور که رئیس‌جمهور تأکید کرد، تمام گزینه‌ها روی میز است».