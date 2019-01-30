افتتاح ۶۳۶ پروژه استان سمنان با ۴۱۷ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر در نشست خبری صبح چهارشنبه خود با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در استانداری سمنان بابیان اینکه ارزش پروژه‌های قابل‌افتتاح دهه فجر استان ۴۱۷ میلیارد تومان است، تأکید کرد: در این ایام بیش از ۶۳۰ پروژه در سراسر استان باهدف ارتقای خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی، ترویج خدمات درمانی و بهداشتی، راه و ابنیه و آموزش و پروش و ... افتتاح می‌شود.

وی در دیگر بخش سخنان خود به افتخارات کسب‌شده و دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان اشاره کرد و بابیان اینکه کسب رتبه‌های ممتاز در کشور، نشان از کارآمدی و تلاش دولت است، تأکید کرد: نرخ بیکاری۶.۶ درصد نشان‌دهنده تلاش و همکاری خوب دولتمردان و تولیدکنندگان و صنعت‌گران است.

گسترش امید رسالت تاریخی خبرنگاران

استاندار سمنان بابیان اینکه دشمن از طرق مختلف سعی دارد تا مردم ما را ناامید و مؤلفه‌های قدرت ما را نابود کند، افزود: دشمن تلاش می‌کند تا دولت ما را ناکارآمد نشان دهد، اما همه باید تلاش کنیم تا بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی تصویری واضح و روشن از توانمندی دولت ارائه کنیم.

آشناگر همچنین تاکید کرد: رسالت تاریخی خبرنگاران و اصحاب رسانه گسترش امید در جامعه است.

وی با بیان اینکه مشکلات فعلی کشور ما ناشی از بد عهدی آمریکا است، تاکید کرد: این کشور با صرف هزینه‌های بالا به‌دنبال اعمال فشارهای اقتصادی به کشور و مردم ما است.

کلنگ زنی ۱۰۰ پروژه در استان سمنان

استاندار سمنان در دیگر بخش سخنان خود همچنین بابیان اینکه رتبه اول استان در شاخص تعداد دانشجو به نسبت جمعیت، حاکی از سطح بالای دانش و علاقه‌مندی مردم این استان به کسب دانش و معلومات و مدارک عالیه است، تأکید کرد: این استان داری سه هزار و ۳۸۶ عضو هیئت‌علمی دانشگاهی است که رتبه نسبتاً خوبی در بین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

آشناگر در پاسخ به سؤالی با موضوع پروژه‌های قابل کلنگ زنی و تفکیک آن‌ها طی ایام‌الله دهه فجر، توضیح داد: تعداد ۱۰۰ پروژه مختلف در سطح استان بااعتبار مجموعاً ۳۶۶ میلیارد تومان در ایام دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد.

وی همچنین گفت: اعتبارات سفر دوم رئیس‌جمهور به استان که ماه گذشته برگزار شد درمجموع یک هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان است که ۱۹ میلیارد از این رقم برای سال ۹۷، ۶۴۱ میلیارد برای سال ۹۸ و ۷۲۳ میلیارد برای سال ۹۹ در نظر گرفته‌شده است.

تخصیص ۲۳۶ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی

استاندار سمنان در خصوص بودجه استان نیز افزود: بودجه عمرانی هم‌اکنون ۴۸۷ میلیارد تومان است که ۲۳۶‌ میلیارد تومان آن ‌تخصیص‌یافته و از این لحاظ در رده ۲۸ کشور قرار داریم اما در رده‌ اعتبارت ‌ملی وضعیت مطلوبی داریم و این امر سبب شده تا سمنان در رتبه پانزدهم تا هجدهم کشور باشد.

آشناگر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره طرح انتقال آب به گرمسار هم توضیح داد: ۲۳۵‌ میلیارد تومان در گرمسار برای انتقال آب از سد نمرود به گرمسار و ایوانکی توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود.