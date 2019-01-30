به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلندری صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه مسابقات تنیس روی میز دانش آموزی استان در سالن آزادگان بوشهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور ۶۶ ورزشکار دختر و ۸۴ ورزشکار پسر در قالب ۳۰ تیم برگزار شد که کیفیت خوبی برخوردار بوده است.

قلندری با اشاره به اینکه این مسابقات در دوره تحصیلی متوسطه دوره اول پسران با حضور ۱۲ تیم برگزار شد یادآور شد: در پایان مسابقات این دوره تحصیلی، تیم شهرستان بوشهر مقام اول، شهرستان جم مقام دوم و شهرستان های دشتی و دشتستان نیز به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.

وی تصریح کرد: ۸ تیم در دوره تحصیلی متوسطه دوره اول دختران شرکت داشتند که شهرستان بوشهر مقام اول، شهرستان دشتستان مقام دوم و شهرستان های تنگستان و جم نیز به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند و ۸ تیم در این دوره تحصیلی شرکت داشتند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر با تاکید بر اینکه هدف از این برگزاری این مسابقات، شناسایی و کشف استعدادهای بالقوه دانش آموزان در رشته های ورزشی و هدایت آنها در دوره های مختلف است ابراز داشت: افزایش سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان، ایجاد انگیزه و افزایش گرایش دانش آموزان به حوزه ورزش قهرمانی از جمله نکات مثبت مسابقات مدرسه ای است.

قلندری با بیان اینکه برای افزایش سطح کیفی مسابقات دانش آموزی استان برنامه ریزی لازم انجام شده است اضافه کرد: در برگزاری مسابقات ورزش دانش آموزی باید نگاه ویژه ای به مسائل فرهنگی و تربیتی داشت.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر بیان داشت: در پایان مسابقات دختران متوسطه دوم نیز، شهرستان جم مقام اول، شهرستان بوشهر مقام دوم و شهرستان های دشتی و دشتستان به طور مشتر مقام سوم را کسب کردند.

وی با بیان اینکه این مسابقات به صورت کانون قهرمان در حال اجراست افزود: پسران متوسطه دوم دشتستان مقام اول، پسران متوسطه دوم بوشهر مقام دوم و پسران شهرستان های گناوه و جم نیز به مقام سوم دست یافتند.

قلندری با اشاره به اینکه مسابقات تنیس روی میز دانش آموزی استان همه دوره های تحصیلی را تحت پوشش قرار داده است ادامه داد: در دوره ابتدایی نیز این مسابقات به صورت جشنواره ای و فقط در مرحله شهرستانی برگزار شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه که برای تقویت استعدادیابی در ورزش تنیس روی میز هماهنگی خوبی بین هیئت ورزشی تنیس روی میز و آموزش و پرورش وجود دارد افزود: امیدواریم نتیجه تلاش های دانش آموزان در مسابقات ملی ثمربخش باشد و بتوانیم مقام های خوبی در کشور کسب کنیم.

سی و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزی استان در دو بخش دختران و پسران با مشارکت ۴ هزار دانش آموز از آذر ماه سال جاری آغاز شده است و تا فروردین ماه سال ۹۸ ادامه می یابد.