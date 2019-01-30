به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری صبح چهارشنبه در نشست خبری با موضوع دهه فجر به میزبانی سالن اجتماعات شرکت آبفا استان سمنان بابیان اینکه ۴۰ طرح این شرکت طی دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید، ابراز داشت: برای افتتاح این طرح‌ها اعتباری بالغ‌بر ۲۲۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال هزینه شده است.

وی بابیان اینکه عملیات اجرایی هشت طرح آب‌رسانی روستایی نیز طی دهه فجر امسال آغاز خواهد شد، اضافه کرد: برای این طرح‌ها ۲۸۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شد که در شهرهای مختلف استان کلنگ‌زنی می‌شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان سمنان بابیان اینکه در دامغان، شاهرود و سمنان هر کدام شش طرح طی دهه فجر امسال افتتاح می‌شود، ابراز داشت: در شهرهای میامی، گرمسار، آرادان و سرخه نیز هر کدام سه طرح و مهدی‌شهر چهار طرح آب و فاضلاب شهری افتتاح می‌شود.

طاهری بابیان اینکه عملیات اجرایی سه طرح نیز در شاهرود آغاز می‌شود، تصریح کرد: شهرهای سمنان و گرمسار دو طرح و یک طرح نیز در سرخه آماده کلنگ زنی برای دهه فجر امسال است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این طرح‌ها توسعه شبکه فاضلاب به طول چهار هزار کیلومتر، توسعه شبکه آب شرب، ساخت دو مخزن دو هزار متر مکعبی شاهرود، ارتقای تصفیه‌خانه گرمسار، مطالعات فاضلاب شهری سرخه و جابه‌جایی و حفر پنج حلقه چاه در استان سمنان طی دهه فجر انجام می‌شود.