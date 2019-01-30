برگزاری دو هزار و ۵۰۰ برنامه به مناسبت دهه فجر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد ملایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمنان همواره درصدد بودند که پشتوانه مردمی نظام را از بین ببرند.

وی با بیان اینکه ۲۶ ستاد شهرستانی و ۶۴ ستاد روستایی تشکیل شده است، افزود: در بیش از ۱۲۰ نقطه از استان خراسان جنوبی پیش بینی برنامه شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۵۰۰ برنامه اجرا شده است، گفت: دو هزار و ۵۰۰ عنوان برنامه در ایام دهه فجر سال جاری در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۵۶ برنامه عمرانی نیز در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید، عنوان کرد: چهار هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال اعتبار پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه فجر است.

ملایی با اشاره به اینکه مراسم ۱۲ بهمن ماه نیز در بیش از ۳۰ نقطه از استان برگزار خواهد شد، بیان کرد: از مجموع پروژه های قابل افتتاح در ایام الله دهه فجر تعداد ۲۵ پروژه کلنگ زنی خواهد بود.

وی با بیان اینکه مراسم یوم الله دوازدهم بهمن ماه در مرکز استان در محل میدان امام خمینی (ره) ساعت ۸:۴۵ دقیقه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: گلبانگ انقلاب نیز در بیش از دو هزار و ۷۰۰ مدرسه نواخته خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری ۱۰۰ یادواره شهدا، غبارروبی مزار شهدا، برگزاری همایش چهل سال مبارزه با اسلام آمریکایی، همایش چهل سال ایستادگی، همای زنان فاطمی و یاوران انقلاب اسلامی و برگزاری بیش از ۸۰ عنوان مسابقات مختلف از جمله اهم برنامه های ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی طی ایام دهه فجر در سطح استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی در محل نمایشگاه بین المللی شهرستان بیرجند در دو شیفت صبح و عصر برگزار خواهد شد، افزود: مراسم مهمانی لاله ها نیز در مرکز استان هجدهم بهمن ماه ساعت ۱۵ با محوریت قطعه یک شهدا برگزار خواهد شد.