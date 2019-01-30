۸۰ نفر در محورهای کوهستانی گلستان امدادرسانی شدند

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امداد رسانی های انجام شده طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار کرد: با شروع فعالیت سامانه سرد بارشی از روز سه شنبه ۸۰ نفر در مناطق کوهستانی گلستان مخصوصا محور توسکستان به شاهرود امدادرسانی شدند.

وی افزود: در این امدادرسانی ها هشت نفر در قالب چهارتیم عملیاتی حضور داشتند.

هروی ادامه داد: در این عملیات امداد رسانی دو دستگاه خودروی کمکدار سبک، یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه آرگو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه امدادرسانی ها همچنان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر ۳۱ پایگاه و پست و کشیک امدادی، ۹۳نیروی عملیاتی، ۲۳ دستگاه آمبولانس، ۱۱ دستگاه خودروی کمکدار سبک، هفت دستگاه خودروی نجات به شکل آنکال در حالت آماده باش حضور دارند.

لازم به ذکر است پلیس راه گلستان از مسافران درخواست کرده در صورت لزوم از تردد در محورهای کوهستانی خودداری کنند و تجهیزات زمستانی با خود به همراه داشته باشند.