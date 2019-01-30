به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی دقایقی قبل در پست اینستاگرامی خود نوشت: این روزها متاسفانه برخی افراد و صاحب منصبان و بعضا ذینفعان، به تریبونی که دسترسی پیدا می کنند، با بی توجهی به جنگ تبلیغاتی و روانی دشمنان علیه کشورمان و در حد خود، آینده منفی را به غلط برای کشورمان به تصویر می کشند. دلالان و نوسان گیران هم سوار بر اینگونه القائات و بزرگ نمایی ها، بحث هایی مانند تاثیر رد یا قبول پالرمو و SPV و سایر بهانه ها، کسب و کار خود را، با فروش ارزهای بالاخریده خود، رونق می دهند .

وی ادامه داده است: عوامل اقتصادی و توانایی مداخله بانک مرکزی، نرخ هایی که امروز توسط فرصت جویان و در فضاهای مجازی مطرح می شود را ماندگار نمی داند. به مردم عزیز توصیه می کنم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند. بانک مرکزی همچنان که تا بحال نیز نشان داده است، در موقع مقتضی تدابیر پیش بینی شده را عملیاتی خواهد کرد. زمان و نوع مداخله را بانک مرکزی تعیین می کند، نه فضاسازی دلالان و فرصت جویان.