به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جنتی در ابتدای جلسه امروز شورای نگهبان با تبریک فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر، گفت: انقلاب اسلامی، این مقطع بیسابقه تاریخی که بعید است مشابهی در آینده هم داشته باشد، چنان تحول عظیمی بر اساس معنویت و اسلام ایجاد کرد که از جوانان زمان جهل، فساد و غفلت، انسانهایی عاشق ایثارگری و شهادت ساخت.
وی با یادآوری استقبال شکوهمند و بینظیر از بنیانگذار انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: این حرکت الهی اسلام را زنده کرد و به سرعت به خارج از مرزها سرایت داد، به صورتی که اکنون علاوه بر عاشقان آن پیر فرزانه در ایران اسلامی، دلباختگان امام راحل در خارج از مرزها بیشمارند.
دبیر شورای نگهبان، سرنگونی حرکت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی با دستان خالی و بدون امکانات مالی و تسلیحاتی را حماسه عجیبی دانست و افزود: ما باید با انجام وظیفه خود، قدردان این امانت الهی باشیم.
آیت الله جنتی، ایجاد روحیه دینمداری و احیای اسلام ناب و عدالت قرآنمحور را از برکات این انقلاب بزرگ دانست و تأکید کرد: ما باید از این امانت بزرگ امام(ره) محافظت کنیم و در این زمینه دوری از دنیاطلبی، ثروتاندوزی و قدرتطلبی ضروری است.
وی مسئولان را به جلوگیری از حیف و میل بیتالمال، فساد و گرانی توجه داد و اظهار داشت: ما باید قدردان ملت نجیب و شریف ایران باشیم که با همه مشکلات اقتصادی و معیشتی، همچنان در دفاع از انقلاب خود استوارند.
دبیر شورای نگهبان در پایان با اشاره به شیطنتهای جدید استکبار به ویژه آمریکا در ایجاد فتنه در کشور گفت: دستگاههای تبلیغاتی به ویژه رسانهها باید نسبت به این موضوع روشنگری کنند و امیدواریم این انقلاب همچنان در مسیر پیشرفت موفق باشد.
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