  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

بازداشت ۳ عراقی در آلمان به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی

بازداشت ۳ عراقی در آلمان به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی

دادستان آلمان از بازداشت سه شهروند عراقی به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری به نقل از دادستانی آلمان اعلام کرد که سه شهروند عراقی توسط نیروهای امنیتی آلمان به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی در این کشور بازداشت شده اند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

کد مطلب 4528338
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها