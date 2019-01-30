بازداشت ۳ عراقی در آلمان به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری به نقل از دادستانی آلمان اعلام کرد که سه شهروند عراقی توسط نیروهای امنیتی آلمان به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی در این کشور بازداشت شده اند.

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