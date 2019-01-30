به گزارش خبرنگار مهر، سید موسوی خادمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع سیلاب در لرستان اظهار داشت: فعلا مهم ترین مشکل این است که یک مقدار شهر را تمیز کنیم و خسارات مردم را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه برآورد خسارت در حال انجام است، تصریح کرد: خسارات وارد شده به زیرساخت ها را هم برآورد می کنیم.

استاندار لرستان یادآور شد: در سیلاب اخیر بیشترین خسارت را خرم آباد دید اما در سیلاب های قبلی الیگودرز و پلدختر خسارت دیدند.

خادمی در پاسخ به این سوال که آیا پروژه پل های دردست ساخت بر روی رودخانه «خرم رود» عامل سیلاب بوده است؟ گفت: اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه بارندگی شدید بود و خیلی موارد در بروز سیلاب موثر بود، تصریح کرد: شاید یک لای روبی هم می توانست کمک کند؛ اما اینکه پروژه ساخت پل و کارگاه عامل سیلاب باشد نه اینگونه نیست.

استاندار لرستان در خصوص تخریب پل های موقت رودخانه «خرم رود» نیز اظهار داشت: تلاش ما این است که این کار را انجام ندهیم چون ترافیک شهر دچار مشکل می شود.

خادمی با تاکید بر اینکه تا زمان بهره برداری از دو پل جدید، باید پل های موقت را نگه داریم، افزود: اگر شرایط خیلی سخت شود شاید آن ها را تخریب کنیم، اما حتی الامکان باید این پل ها را حفظ کنیم تا زمانی که پل های جدید به بهره برداری برسند.