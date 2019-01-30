آذربایجان شرقی ظرفیت های صنعتی و اقتصادی بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح امروز چهارشنبه در بدو ورود به تبریز در جمع خبرنگاران گفت: برای من فرصتی پیش آمده تا از نزدیک مشکلاتی که در استان آذربایجان وجود دارد را مشاهده و برای برطرف کردن آنها تلاش کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سفر به آذربایجان شرقی با تصویب لایحه بودجه ۹۸ مقارن شده است، سعی می‌ کنیم بررسی ‌هایمان در بودجه بندی این منطقه نقش داشته باشد.

وی با اشاره به اهم برنامه‌هایش در سفر به آذربایجان شرقی گفت: آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن بستان‌آباد به سراب، افتتاح نیروگاه ۲۵ مگاواتی در محل اجرای طرح نفلین‌سینیت سراب، افتتاح یک مجتمع تجاری و خدماتی در سراب از جمله برنامه های امروز است.

گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و دیدار با نخبگان و فعالان اقتصادی استان، با استقبال رسمی استاندار آذربایجان شرقی وارد تبریز شد.

علی لاریجانی در سفر دو روزه به استان آذربایجان شرقی، ضمن حضور در شهرستان‌های بستان‌آباد، سراب و میانه، چند طرح عمرانی را افتتاح و با اقشار مختلف مردم این شهرستان‌ها دیدار خواهد کرد.