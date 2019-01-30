مجروحان حادثه انفجار شب گذشته زاهدان مرخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر نخعی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان که در محل فرمانداری زاهدان برگزارشد، اظهار داشت: شب گذشته در شهر زاهدان شاهد انفجار دو شیء صوتی بودیم که خوشبختانه تلفات جانی نداشت و فقط ۴ نفر از ماموران نیروی انتظامی دچار جراحت سطحی شدند.

فرماندار زاهدان با اشاره به اینکه مدیریت مجموعه عوامل انتظامی، امنیتی و پشتیبانی کننده در حادثه شب گذشته بسیار عالی بود، افزود: بر اثر موج انفجار این ۲ شیء صوتی ۴ نفر از عوامل انتظامی جراحت سطحی پیدا کردند که پس از انتقال به بیمارستان و انجام عملیات درمانی تمامی مجروحان مرخص شدند.

وی تصریح کرد: اتفاق شب گذشته نشان داد که ما چه دشمنان سخیفی داریم که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب دست به چنین اقدامات کور و ناجوانمردانه ای می زنند تا اهداف شوم خود را اجرایی کنند.

نخعی تصریح کرد: البته قطعا اینگونه اقدامات کور هیچگونه تاثیری در امنیتی که امروز در پی تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان برقرار شده، نخواهد داشت.