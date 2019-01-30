خانه کارگر تشکل صنفی شد/ اختصاص ۵ میلیارد تومان بودجه برای احزاب

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری مدیر کل سیاسی وزارت کشور امروز در نشست خبری به تشریح جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پرداخت و گفت: ابتدا باید در گذشت محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی را تسلیت عرض کنم، فقدان او به واقع می تواند درد بزرگی برای خانواده احزاب در کشور باشد.

وی با اعلام اینکه جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار شد، افزود: جناب عرف به عنوان رئیس کمیسیون، بنده را به عنوان دبیر و همچنین با نظر او، اصفهانی معاون دادستان به عنوان قائم مقام کمیسیون انتخاب شدند.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین در خصوص موضوع تطبیق احزاب با قانون جدید انتخابات، گفت: قرار شده است تا جلساتی برگزار شود تا این موضوع بررسی شود و زمانی به آن احزاب داده شد تا خود را با قانون جدید تطبیق دهند.

ملانوری با بیان اینکه احزابی که خود را با قانون جدید تطبیق می‌دهند، می‌توانند از مزایای در نظر گرفته شده بر اساس قانون بهره مند شوند که از جمله آن شرکت در مجامع عمومی خانه احزاب و دریافت یارانه تخصیص پیدا کرده به احزاب است، گفت: نظر وزارت کشور و همچنین نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این است که ما رویکرد مناسب با فعالان سیاسی در پیش بگیریم و تلاش می‌کنیم تا سایر احزاب هم بتوانند هر چه سریعتر خود را با قانون جدید تطبیق دهند و در جمع فعالان سیاسی و احزاب سیاسی قرار بگیرند.

وی با اعلام اینکه رویکرد ما توسعه سیاسی و مراوده مناسب با فعالان سیاسی است، افزود: معتقدیم در احزاب به دلیل اینکه جمعی از نخبگان کشور با انگیزه بالا برای تصمیم گیری و کمک به مدیریت اجرایی و توسعه کشور حضور دارند، این حضور و فعالیت می‌تواند موقعیت و فرصت مناسبی را برای آنها به وجود آورد.

دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: در طول سال‌های گذشته، احزاب، کمک بزرگی به مشارکت مردمی کرده‌اند، در عین حال که احزاب در آگاه سازی مردم هم نقش اساسی دارند.

ملانوری با بیان اینکه بحث تخصیص یارانه یکی دیگر از موضوعات مورد بحث جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود، گفت: در طول سالهای گذشته از سال ۸۴ تا ۹۶ پرداخت یارانه قطع شده بود که با پیگیری دولت و وزارت کشور از سال ۹۶ این موضوع برقرار شده است و ۲ میلیارد تومان به عنوان یارانه سال ۹۶ در اختیار خانه احزاب قرار گرفته است که ۵ درصد آن برای هزینه جاری خانه احزاب و باقی آن با تصویب کمیسیون بین احزابی که خود را با قانون جدید منطبق کرده باشند، قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: در جلسات قبل دو لیست را در اختیار خانه احزاب قرار داده بودیم و در این جلسه هم ۱۲ حزب جدید تصویب شد که اسامی آنها در اختیار خانه احزاب قرار خواهد گرفت و یارانه به آنها تخصیص داده می‌شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، درخواست خانه کارگر مبنی براینکه از یک تشکل سیاسی به یک تشکل صنفی تغییر نام دهد مطرح و تایید شد.

ملانوری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب به ۹ اسفند، گفت: چنین روزی هنوز قطعی نشده است البته تقاضای خانه احزاب برای چنین روزی است و به دلیل اینکه هنوز فرآیند تایید احزاب فعال در حال طی شدن است، احتمالا در اواخر اسفند ماه برگزار می شود.

وی تاکید کرد: هر حزبی که خود را با قانون جدید تطبیق ندهد، باید مجوز آن باطل شود تا مجددا فرآیند صدور مجوز را طی کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پاسخ به خبرنگار مهر، درباره اینکه چرا بودجه احزاب در سال ۹۷ پرداخت نشد؟ گفت: برای بودجه سال ۹۷ تقاضا داده ایم و هنوز به تصویب نرسیده است. تقریبا ۲ و نیم برابر اعتبار سال ۹۶ یعنی حدود ۵ میلیارد تومان را تقاضا کرده ایم و در مسیر تخصیص و تصویب است.

ملانوری درخصوص درخواست وزارت کشور برای تخصیص یکسان بودجه به تمام احزاب فعال در کشور، گفت: این موضوع در کمیسیون مطرح شد و مصوبه کمیسیون است و قرار بر آن شد که بودجه به صورت مساوی بین تمام احزابی که خود را با قانون جدید تطبیق دادند، تقسیم شود.

وی در مورد شکایت برخی اعضای حزب اعتماد ملی نیز، گفت: دوستان هنوز مدارک خود را به کمیسیون ارائه نکرده اند؛ کمیسیون ماده ۱۰ حدود دو ماهی جلسه برگزار نکرد و به همین دلیل تمام دستورات به این جلسه نرسید بنابراین برای هفته آینده جلسه فوق العاده خواهیم داشت.