موزه رضا عباسی همزمان با آغاز دهه فجر باز می شود

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران، فاز اول بازگشایی و بهسازی موزه رضا عباسی به پایان رسید. در این مرحله تالار خوشنویسی، نگارگری، اسلامی ۱ و اسلامی ۲ بازگشایی می شود.

توجه به مخاطب و تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط بهتر بازدید، به روز رسانی و تجهیز سیستم حفاظت الکترونیک، ساماندهی و تعمیرات سرویس های بهداشتی مطابق با استاندارد معلولین، نوسازی آسانسور، بهینه سازی امکانات ایمنی و نصب فایرباکس ، ایجاد اتاق اختصاصی برای استفاده پژوهشگران و راه اندازی بلیط الکترونیک از اهداف فاز اول این پروژه بوده است .

موزه رضا عباسی در برنامه های تخصصی و جدید خود در نظر دارد با برگزاری نمایشگاه های هفتگی و نشست های تخصصی میزبان مخاطبین و علاقه مندان باشد .

موزه رضا عباسی در سال ۱۳۵۶ گشایش یافته و ساختمان این موزه ۴ طبقه و دارای سبک مدرن است و مجموعه ارائه شده در این موزه آثاری از هزاره دوم پیش از میلاد تا پایان دوره قاجار را در بر می‌گیرد.

آثار متنوع این موزه ریتون های زرین دوره هخامنشی، ظروف سیمین دوره ساسانی و دیگر اشیا فلزی و سفالی، زیور آلات و نگاره ها و خوشنویسی... را شامل می شود.

موزه رضا عباسی درخیابان شریعتی. نرسیده به پل سیدخندان. پلاک ۸۹۲ قرار دارد. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن۸۸۵۳۵۱۳۵ تماس بگیرند.