صیانت از انقلاب و حفظ انسجام تکلیف مهم مسئولان و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: انقلاب اسلامی در طول دوران چهل ساله خویش برکات و دستاوردهای چشمگیر و ارزشمندی برای ایران اسلامی به ارمغان آورده که امروز این دستاوردها در عرصه های مختلف مشخص است.

وی افزود: طی این مدت در کشور در حوزه تولید فرآورده های نفتی و فلز و آلیاژ و همچنین بخش بهداشت و درمان رشد قابل توجهی داشته به طوری که در برخی حوزه های تولید، شاهد خودکفایی کشور بوده ایم و این در حالی است که دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب، جنگ تحمیلی به راه انداختند که البته در برابر ایمان و اراده و انسجام امت اسلامی مغلوب شدند.

امام جمعه اراک بیان کرد: مهمترین شاخصه انقلاب و نظام اسلامی مردمی و دینی بودن آن است و حمایت و پشتیبانی مردم از انقلاب طی چهل سال اخیر داشته ارزشمندی است که بایستی صیانت شود و مسئولان این مهم را مورد توجه قرار دهند.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: آحاد جامعه از مردم و مسئولان امروز تکلیف دارند که از انقلاب و دستاوردهای آن صیانت کنند تا هر روز عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان بیش از پیش متجلی شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: اتحاد و انسجام در امت اسلامی و همچنین ارتقای اعتماد اجتماعی از مولفه های مهمی است که می تواند بسیاری از توطئه های بدخواهان نظام را بی اثر کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا دستاوردهای انقلاب اسلامی را کمرنگ جلوه دهد و ناامیدی را در جامعه بگستراند و قطعا حضور گسترده مردمی در مراسم چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری پاسخی قاطع و کوبنده به این دسیسه ها و دشمنی ها است.

دری نجف آبادی اضافه کرد: مسئولان و مدیران در استان دقت نظر داشته باشند که در مراسمات و برنامه های مربوط به دهه فجر، تبیین و تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گیرد و از صرف هزینه های گزاف و غیرواجب پرهیز شود.