معلول نخبه و توانمند مینابی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر عباس زائری معلول نخبه و توانمند مینابی در حین ناباوری صبح چهارشنبه بعد داشتن یک کسالت در حین مراجعه به بیمارستان ابوالفضل میناب درگذشت و تا مردم و این شهرستان را به سوگ خود بنشاند.

این معلول مینابی که معلولیت خود را محدودیت در موفقیت و کار خود نمی دید یکی از فعالان محیط زیستی موفق شهرستان و استان بود که برای نجات دشت میناب کفن پوش در فر و چاله ها رفت تا اعتراض خود و مردم میناب را به مسئولان اعلام کند.

رئیس بیمارستان ابوالفضل میناب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این نخبه مینابی پیش از ورود به بیمارستان فوت کرده بود.

به گزارش مهر ، فوت این نخبه مینابی سبب تاثر آحاد مردم و مسئولان شهرستان و فعالین اجتماعی و زیست محیطی شد وبا ارسال پیام تسلیت با خانواده وی ابراز همدردی کردند.