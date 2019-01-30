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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

معلول نخبه و توانمند مینابی درگذشت

معلول نخبه و توانمند مینابی درگذشت

میناب - معلول نخبه و فعال اجتماعی و محیط زیستی شهرستان میناب درساعت اولیه صبح چهارشنبه در گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر عباس زائری معلول نخبه و توانمند مینابی در حین ناباوری صبح چهارشنبه بعد داشتن یک کسالت  در حین مراجعه به بیمارستان  ابوالفضل میناب درگذشت و تا مردم و این شهرستان  را به سوگ خود بنشاند.

این معلول مینابی که معلولیت خود را محدودیت در موفقیت و کار خود نمی دید یکی از فعالان محیط زیستی موفق شهرستان و استان بود که برای نجات دشت میناب کفن پوش در فر و چاله ها رفت تا اعتراض خود و مردم میناب را به مسئولان اعلام کند.

رئیس بیمارستان ابوالفضل میناب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این نخبه مینابی پیش از ورود به بیمارستان فوت کرده بود.

به گزارش مهر ، فوت این نخبه مینابی سبب تاثر آحاد مردم و مسئولان شهرستان و فعالین اجتماعی و زیست محیطی شد وبا ارسال پیام تسلیت با خانواده وی ابراز همدردی کردند.

کد مطلب 4528350

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