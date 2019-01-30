مسأله تونلها نشان شکست اطلاعاتی اسرائیل است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: سید حسن نصرالله در مصاحبه تلویزیونی روز شنبه خود با شبکه «المیادین» گفت: در هر لحظه ممکن است در سوریه و از جانب سران سوریه و محور مقاومت تصمیم دیگری برای مقابله با تجاوزات اسرائیل گرفته شود. خلاصه کلام اینکه پیامی که نتانیاهو باید آن را دریافت کند، این است که این متغیرها را در نظر بگیرد و در ارزیابی اشتباه نکند و منطقه را به جنگ نکشد.

از سوی دیگر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی سخنان سید حسن نصرالله را رد کرد و مدعی شد که حزب الله مضطرب و بسیار سردرگم است.

به گزارش رسانه های صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو در نشست کابینه این رژیم گفت: رهبر حزب‌الله در جریان یک سخنرانی تلویزیونی سکوتش را شکست چرا که این گروه شبه‌نظامی با فشار مالی ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست به گریبان است و اینکه عملیات اخیر اسرائیل باعث نابودی تونل‌های حزب‌الله در شمال این کشور شد.

بر همین اساس نیز خبرنگار مهر با «حسن حب الله» مسئول پرونده فلسطین در جنبش حزب الله لبنان گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*همانگونه که مستحضرید جنگ روانی و رسانه ای یکی از ارکان مقابله با دشمنان است که نیروهای مقاومت لبنان نیز به خوبی از آن استفاده می کنند. از جمله این نبردهای روانی، مواضع و سخنان سید حسن نصرالله است که نمونه آخر آن نیز گفتگوی ایشان با شبکه المیادین بعد از حدود دو ماه غیبت رسانه ای و گمانه زنی های منفی صهیونیست ها بود. نقش مواضع و سخنان دبیرکل حزب الله لبنان بر روی بعد روانی مقامات رژیم اسرائیل و ترساندن آنها چگونه است؟

منطقه دچار تنش است و به تبع آن نیز اسرائیلی ها در حالتی از نگرانی به سر می برند؛ علت آن نیز قدرت مقاومت و محور مقاومت در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق است. ایران رهبر این محور است و محور مقاومت دستاوردهایی کسب کرده است.

بنابراین اسرائیل دائما تلاش می کند با انجام اقداماتی میزان این دستاوردها و پیروزی ها را کاهش دهد.

نمونه آن نیز حملات اسرائیل به سوریه با ادعای متوقف کردن حضور ایران در سوریه است که البته پدافند هوایی سوریه با این حملات اسرائیلی ها مقابله می کند.

در برابر این تنش ها سید حسن نصرالله در سخنان خود تاکید کردند که امور و مسائل دقیق است و در صورت ارتکاب حماقت توسط اسرائیل، جنگی بزرگ و عظیم رخ خواهد داد. مقاومت خواهان جنگ نیست و برای وقوع آن هم تلاش نمی کند اما در برابر تجاوزات مکرر اسرائیلی ها به سوریه و لبنان و نقض حریم هوایی لبنان برای حمله به اهدافی در سوریه نیز دست بسته نمی ماند.

*طبق گفته دبیرکل حزب الله لبنان، نیروهای مقاومت در جنگ بعدی قادر به حضور در منطقه الجلیل هستند. این قدرت نیروهای مقاومت را چگونه تحلیل می کنید؟

این موضوع جدیدی است. اسرائیلی ها به دلیل مسأله تونل ها در حالت رعب و نگرانی به سر می برند.

می خواهیم به اسرائیلی بگوییم ابتکار عمل دست شما نیست و مقاومت می تواند عملیات هجومی انجام دهد تا بدین صورت وارد منطقه هایی شود که پیش از آن وارد نشده است و پایگاه های صهیونیستی را در مناطقی که پیش از این مورد هجوم قرار نداده، هدف قرار دهد. این نشانگر قدرت مقاومت است.

مقاومت امروز نسبت به گذشته قوی تر است و تمام جنگ های صهیونیست ها علیه مقاومت در فلسطین و لبنان موجب قدرتمندتر شدن مقاومت شده نه تضعیف آن.

بنابراین باید این پیام را بفهمند که مقاومت امروز از ابتدا قوی تر است؛ در آن اوایل ما موشک های با برد ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر داشتیم اما اکنون قادر به هدف قرار دادن عمق صهیونیست ها و هر نقطه ای در رژیم صهیونیستی هستیم. این را باید بدانند.

*اخبار و تحلیل های بسیاری درباره ضعف قدرت امنیتی و اطلاعاتی رژیم اسرائیل منتشر می شود که نمونه اخیر آن نیز کشف تونل های مقاومت پس از ۱۳ سال بود. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

برخی در صدد تخریب و نفوذ هستند اما پل مقاومت به این سادگی ها تخریب نمی شود و مورد نفوذ قرار نمی گیرد.

علت آن نیز اعتقاد مردان مقاومت است و به همین دلیل نیز اسرائیلی ها نمی توانند در مقاومت نفوذ کنند. این توان پیش از این وجود نداشت و اسرائیلی ها با نفوذ در سازمان های نظامی و ارتش های چندین کشور عربی موجب تحمیل شکست به آنها می شدند.

اسرائیلی ها در گذشته تصور می کردند این ضعف ها و نفوذها آنها را قادر به پیروزی در نبردها می کند اما امروز نمی تواند دشمن خود یعنی مقاومت را مورد نفوذ کند و در برابر توان آن همانند فرد نابینا است که قادر به تشخیص راه نیست.

بر همین اساس وقتی یک مورد تونل را کشف می کنند، صدها مورد دیگر باقی مانده است که به دلیل ضعف اطلاعاتی قادر به کشف آن و به تبع آن کسب پیروزی در هیچ جنگی نیستند.